金秀賢吸金逾億　膺《福布斯》最高收入演員No.1

韓星金秀賢前年主演退伍復出劇《雖然是精神病但沒關係》不如預期般熱爆，但未有影響他在廣告界的神級地位。過去1年，他手握多達12個廣告合約，以其一年代言費高達625萬港元推算，廣告收益已高達7,500萬港元。去年他僅接拍了在影視平台上架的電視劇《某一天》，雖然口碑一般，但以每集約313萬港元酬金創下當地演員最高紀錄，合共8集穩袋約2,500萬港元，連同廣告收益，保守估計至少吸金逾億港元。

而韓版雜誌《福布斯》近日公布當地演員收入排名，估算包括藝人的廣告、影視作品及出席活動等收益。一年僅拍一部電視劇的金秀賢，登上最高收入演員排行榜冠軍寶座。近年專注拍電影的朴敘俊，除了與女星IU合作韓片《Dream》外，去年又首度進軍荷里活，參演漫威電影《Marvel隊長》續集《The Marvels》，片酬不菲，加上他代言品牌也有近10個，帶挈他高踞亞軍位置。

「國民初戀」秀智至今仍是廣告界炙手可熱的代言人，她成功進佔第3位，力壓IU成為榜內最高排名的女演員。多棲發展的IU則有強勁音源收益而位列第4位。至於去年主演韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球的影帝李政宰順利登上第5位。