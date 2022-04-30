姜濤誕︱姜糖集結銅鑼灣賀壽　恐踩界陷禁聚令

男團MIRROR人氣王姜濤今日（30日）23歲生日，官方後援會嘅一班「姜糖」（粉絲暱稱）就搞咗一連串賀壽活動，好似佢哋一早已Book定銅鑼灣多個當眼位置嘅廣告位，分別有深色系及橙色系廣告相。雖然今早落雨兼天陰陰，但無損一班姜糖去到現場打卡，仲有唔少人帶同姜濤Q版公仔一齊合照。而銅鑼灣嘅慈善限定店，今早11點開放影打卡位，排頭位女士帶同小朋友去到支持偶像，並指自己10點就到場等侯。

今日亦有「姜濤號」依舊走遍港島，後援會更安排特別班次走勻銅鑼灣多個打卡位，更係免費上車，畀姜糖一氣呵成咁影靚相留念，電車公司估計將會有15-20萬人次受惠，而今次已經係電車公司同後援會第2次嘅合作。今早約有20多名姜糖現身山道電車，已安排2架唔同布置嘅「姜濤號」電車巡港，沿途亦有不少市民舉機拍攝「姜濤號」，並向車上姜糖揮手支持。據後援會表示，今次全球憑援活動，已使費7位數字，當中多個慈善義賣所得款項，均會捐到10個慈善機構。現場亦見到姜濤事前已拍片感謝粉絲為自己慶祝，每年都感受到粉絲嘅熱情，佢表示生日願望希望疫情盡快減退，大家可以去旅行，祝姜糖永遠幸福快樂。

不過當「姜濤號」使入銅鑼灣時，即時吸引超過200名市民聚集車旁，唔少等過馬路嘅市民亦紛紛舉機拍攝，加上現場有多名慕名打卡嘅姜糖到場，令現場淪陷！據了解，因粉絲及市民過於熱情，後援會已收到警方通知，呼籲要小心留意人群聚集問題，分分鐘踩畀犯禁聚令。

至於主角姜濤，佢今早9時許就上載新限時動態，身處車廂影車窗風景嘅佢，打上「收尾階段」。據知，今日姜濤需要為有份拍攝嘅新劇《季前賽》開工，未有時間同粉絲同樂，慶祝生日。