百年古蹟牧場　變身打卡新熱點

以為新界大西北才有牛牛的蹤影？錯了！其實早於百年前，港島薄扶林已經有個舊牛奶公司牧場養牛和生產牛奶，高峰時期更養有3千多頭乳牛。雖然牧場在1983結業，但留下來的高級職員宿舍，經活化後近日變身為「薄鳧林牧場」，一方面保留了昔日的英倫風建築外貌，同時又增設了導賞團和工作坊。就趁小記到場參觀，直擊這個「英式博物館」的熱門打卡位，介紹吓有咩玩啦！

細說歷史

薄鳧林牧場是發展局第4期「活化歷史建築夥伴計劃」下的保育項目之一，宿舍經活化後特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」為名字，以凸顯牧場的悠久歷史。活化範圍佔地2萬平方尺，而主要活化建築是被評為一級歷史建築的舊牛奶公司高級職員宿舍「寶馬」（Braemar），僅屬舊牧場的一小部分。至於港島人最初為何聚居於薄扶林和開牧場養牛，明愛高級督導主任冼昭行這樣解釋：「原因不外乎地利之便，有水道流經此地，方便養牛；此外臨海的清涼舒適環境，亦對牛隻生產有利。」

值得一提的是，今次活化保留了大部分的舊英式建築風貌。復修工程負責人林社鈴表示：「接手這幢過百年歷史的宿舍主樓時，它還是一座水泥平頂建築。但根據1919年牛奶公司出版的大事紀歷史文獻記載，宿舍本應是中式金字屋頂及木結構雙筒雙瓦風格設計，所以修復時還原了當年的建築特色。」

靚爆打卡位

活化後的牧場打卡位甚多，由展廳、露台、花崗岩石牆到草地，都是拍美照的絕佳位置！

1.唯美露台與古典展廳

宿舍主樓是上下兩層建築物，由一廳兩房及露台組成，主要用作展覽舊牛奶公司歷史及相關文物、器具。從正門走入室內，會看見門廊兩旁的透光窗戶，到前廳更發現一些原有的壁爐、木樓板等古典設計，加上半圓拱型拱心石撐起的門口頂部及古式樓梯，每個角落都散發濃厚的歐陸色彩。遇上好天氣的話，不妨走到露台打卡，因為從圓拱窗台往外望就是180度園林美景，在此取景必能拍到風格自然的唯美照。

2.花崗岩石牆夠文青

室外一眼就望到樓房下層的花崗岩牆身，鑲嵌了幾扇像牛眼的圓形窗。據說是當年的外籍人士不習慣香港的潮濕天氣，於是利用「牛眼窗」通風防潮。上層另有雙層設計窗戶和煙囪，這些充滿英倫特色的建築風格在當年的確常見，但今時今日卻買少見少、彌足珍貴。

3.室外斜道睇日落

據悉今次的活化計劃，為了符合無障礙設計的要求，特別在室外加建了輪椅斜道，連接地面至1樓。斜道上更有個絕佳位置，欣賞到無敵大海景，大家不妨趁日落時分在此休憩，順道拍下絕美的「鹹蛋黃」照片。

有得睇、有得玩

除主樓外，旁邊新建的副樓也值得一看！據說建造此副樓時，為求尊重歷史建築，特別保留了樸素的平頂設計。參觀人士除了欣賞這些建築特色，還可在副樓內欣賞展品和參加各式定期舉辦的導賞團和工作坊活動，或跟村民及牧場大使交流，親身了解簡樸的在地文化生活。玩餐飽之後，又可以到戶外的草地散步，欣賞竹紮牛模型，或隨意拾起地上的粉筆繪畫，跟家人朋友來一場畫藝大比併，度過舒適愜意的周末。

與村民開心互動

復修工程負責人林執事表示，薄扶林村屬於古老圍村，文化傳統深厚。不過隨着現代發展大家日漸忘記這個地方，所以希望透過今次的活化計劃與在地村民合作，由他們擔任導賞員，向參觀人士講解薄扶林村、牛奶公司以及教會傳教等昔日歷史文化；並透過村民組成的保育小組舉辦不同的活動，例如2014年起舉辦的「蘿蔔糕節」，就每年吸引不少村外人參加，與村民一起炮製蘿蔔糕。當然，好玩的活動又豈止一個？除了烘焙整糕，位於薄扶林村的「村姑工房」亦設有大自然染藝工作坊、「生生草堂」也會不時舉辦陶泥體驗活動，大家想參加的話，就要留意官網的第一手資訊。

薄鳧林牧場：

地址：香港薄扶林道141號A

開放時間：星期一、二及四、五 11:00am~7:00pm；星期六、日及公眾假10:00am~6:00pm；逢星期三休館。

交通：堅尼地城站A出口轉乘23號綠色專線小巴，或乘搭4、7、30X、37A、40M、71、90B、91巴士直達

查詢電話：2851 0123

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活化景點又點止一個？

自從防疫措施鬆綁，大家好似「放監」咁蜂擁至各區報復式玩樂。假如大家厭了行山、蒲Cafe，想睇活化景點兼打卡，除了薄鳧林牧場外，仲有以下選擇。

1.佐敦谷明渠：渠務署斥資3千萬港元，耗時兩年活化打造的佐敦谷明渠，恍如寬闊河川，上方設立水道花園，兩旁被雞蛋果藤、炮仗花等各種花草包圍，鳥語花香。加上水道欄杆兩旁設置咖啡枱，公眾可以隨時坐低歎啡，度過休閒時光。

2.懷舊巴士站：建於1955年的石澳的9號巴士總站屬二級歷史建築，之前日久失修，直至去年8月才進行翻新。工程按照原本的字體風格，重新裝嵌招牌「TERMINUS」中脫落的「E」和「N」，並保留外牆的「L字形」通風孔以及「洗水石米」設計，還原了昔日的巴士站原貌。未來巴士站或有機會活化成服務中心或咖啡店，大家拭目以待！

3.舊式紅磚大樓：建於1903年的舊北區理民府是典型的20世紀初殖民地建築。自1983年停用後，到2002年搖身一變成為香港童軍總會新界東地域羅定邦童軍中心。整棟大樓以紅磚建成，外觀古樸典雅。不過館內只限指定日子開放，想參觀就要先致電查詢。

4.古羅馬風格建築：被古物諮詢委員會列為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，地下隱藏了花崗岩支柱、仿羅馬紅磚製半圓拱券等等色設計，極具歷史風貌。之前因疫情而暫停開放，至5月16日開始復辦導賞團，大家可於5月3日上午9時開始上官網預約參觀。