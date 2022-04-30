木傢俬甩邊又甩角！膠水輕鬆修復到？

木製傢俬使用一段時間後，邊角經常會都脫落，例如木枱邊、廚櫃邊脫落，今集《自己屋企自己救》就要解決這個問題，究竟會否成功呢？

今次修理目標是邊角脫落的木枱，分別使用俗稱黃色膠水的萬能膠以及勞作用的白膠漿黏貼。黃色膠水使用時，需要兩個表面塗上膠水後，等待完全乾透後才黏合一起。而白膠漿用法就更簡單，塗上後直接黏合即可，不過白膠漿即時黏合力較弱，建議使用膠紙作臨時固定。兩個工具都可成功將木枱邊角重新黏合，當中使用黃色膠水的一邊，感覺上更穩固。但留意黃色膠水使用後，邊緣位置會殘留黃色痕迹，在膠水溢出位置搓一下就可以令部分痕迹消失。

室內設計公司負責人Alex表示，以膠水修補木製傢俬脫落的邊角是可以的，但傢俬廠房一般以機器處理，因為封邊機可以控制溫度以及膠水分量，比人手處理當然更好。他建議DIY的話，可以嘗試用風筒加熱膠水位置，讓黏合過程更貼服以及更穩固。Alex補充，木製傢俬的面料分幾大類型，木皮傢俬的好處是可塑性高，木紋效果亦比較自然，但防刮程度較底。生態板及膠板耐用度高、易清潔，用硬物刮亦不會留下花痕，前者缺點是相對可塑性較低，只能做成平板形態，後者封邊位較鋒利。