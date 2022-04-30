同阿媽食餐好　歎個華麗西餐

經歷聖誕節、新年、情人節和復活節，母親節終於守得雲開，家人可以和媽媽出街食晚飯！很多餐廳都有推出主題套餐或菜式，無論想和媽媽鋸扒飲番杯，又或是簡單來個豐富的西餐菜單都得，美味的意粉、海鮮等菜式，相信可令母親感到滿意。

重量級牛扒海鮮

難得的母親節，子女都捨得豪一點。中環高級扒房Rex Wine & Grill 於5月8日推出限定的母親節套餐，頭盤有藍鰭吞拿魚生配煙熏茄子及北海道海膽、Black Pudding或牛肉他他，意粉可選龍蝦意大利雲吞或菇菌配手造Tagliatelle，主菜方面，有45天Scottona熟成肉眼牛扒、深海鱸魚或烤牛肉等選擇，推介45日熟成肉眼扒，牛扒抹煙熏牛骨髓再烤焗，肉味富層次。最後以火燄班戟薄餅、芝士拼盤或Treacle撻作結。

輕盈意饌

水都威尼斯一向是旅遊勝地，中環威尼斯咖啡屋 Venédia Grancaffè早前重開，更於5月8 日推出3道菜或4道菜的母親節主題套餐，當中包括有多款任食前菜如蘆筍、牛肉他他、烤八爪魚、沙律、吞拿魚他他等，意粉可選素食或無麩質配搭，主菜有烤羊肉、牛腹肉、豬肩或素意大利飯選擇，甜品有傳統的Tiramisu、Cream Brulee、蘋果撻或士多啤梨大黃撻，可以和媽咪邊吃邊感受水都風情。

豐富意菜

去意大利，除了買名牌，歷史悠久的歌劇同樣吸引。以歌劇院作主題設計的意大利餐廳La Favorita於5月8日推出主題早午餐，前菜包括有Burrata 芝士伴西西里番茄和特級初榨橄欖油、吞拿魚醬小牛肉、大蝦雞尾酒沙律 、意式釀雞蛋和芝士帕爾馬火腿冷盤。主菜有海鮮貝殼麵、慢烤豬肉卷配蔬菜或番茄醬茄子千層麵，巨型甜品拼盤內有檸檬蛋糕、Torta Mimosa蛋糕和水果，配歌2 院的環境，分外有Feel。

免費飲品配海鮮

母親節正逢晚市回歸，部分餐廳都以不同優惠來吸引客人。尖沙咀海神餐廳以多樣化的海鮮做主角，招牌菜是放上多款海鮮的海神珍珠號、鱘魚黑魚子煙三文魚他他等美食。來到母親節，餐廳於5月7日及8日推出主題餐單，頭盤有煙三文魚玫瑰花、泡沫野菌忌廉湯及煙肉焗蠔，主菜3選1，有烤鱈魚伴羅勒青豆蓉及涼拌青露筍、烤龍蝦伴海鮮汁扁意粉或炭燒牛柳伴芝士焗野菜，最後紅絲絨蛋糕作結。為了慶祝重開晚市，推出「呢Round我嘅！飲杯！」Free Drink優惠，客人消費滿指定金額，送1杯免費無酒精氣泡特飲，到時可和媽媽乾杯。

送立體心意卡

要氹媽咪開心，並不一定要大魚大肉，簡簡單單的一個麵食、一碗糖水、一張卡等都已經可以令媽咪倍覺窩心架喇！今年戶戶送就聯同Ask for Alonzo、地茂館甜品及DON DON DONKI帶來各式美食之餘，仲為節日特別設計出美食造型母親節立體心意卡，氹媽咪歡喜話咁易！由5月6日至8日期間經外送平台柯打意大利餐廳Ask for Alonzo的卡邦尼意粉、地茂館甜品的杧西小丸子或於DON DON DONKI荃灣海之戀分店訂滿指定金額，即可獲贈心意卡一張（數量有限，送完即止），安坐家都可以同媽咪食住開心！