郭晉安家族生意疫市加開15間分店　準備打入大灣區

視帝郭晉安（安仔）今午（30日）現身元朗，為姐姐及姐夫投資的健康產品新店擔任剪綵嘉賓。據悉，疫情之下由去年6月開始，他們的家族生意已新增15間分店，未來在港會再開多5間，且未來兩、三年內會朝着大灣區發展。

對於「郭老闆」稱呼，安仔謙稱：「其實我都唔識做生意，落咗喺我家姐手上，我明白更加多做生意嘅嘢，愈覺得自己係呢方面冇概念，都係集中拍戲好。（兩姐弟冇計？）係，自己屋企人嘛，不過家姐待我不薄，佢會畀番應得嘅畀我。」他又打趣拍家姐經營生意很辛苦，自己會充當對方的心理治療師：「我哋9兄弟姊妹當中，我同佢嘅感情真係最好。」

與周嘉洛演兩父子

談到拍攝劇集《回歸》、《曙光》，安仔表示上有幾日煞科。今次戲中與周嘉洛演兩父子，他說：「佢都算我係演戲以嚟，遇到最大嘅『仔』。佢同我背景好似，一樣係拍處境劇起家，喺佢身上都冇睇到自己以前嘅影子，不過佢好醒目，話頭醒尾，係一個好欣賞嘅年輕人。（拍完你放暑假？）係呀，雖然去唔到旅行，但會安排啲活動畀對仔女，陪佢哋跑吓山、游吓水同去吓郊外，相信會攰過拍劇。」