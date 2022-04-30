姜媽現身銅鑼灣被圍！姜濤獲Edan驚喜慶生現天然呆

男團MIRROR人氣王姜濤今日（30日）23歲生日，姜濤後援會特別大搞鋪天蓋地的慶祝活動，除了在銅鑼灣的兩塊大型廣告牌向偶像送上生日祝福外，銅鑼灣和尖沙咀的商場大螢幕亦播放「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）自製應援短片，成為海量「姜糖」的打卡熱點。

另外，姜濤香港後援會更準備了限量生日應援手幅，以及明信片派給在銅鑼灣及尖沙咀的打卡的粉絲，同樣吸引大量「姜糖」排隊索取及到場內打卡位影相，場面超墟冚。而人群中更發現姜濤媽媽及其幼稚園校長亦到銅鑼灣「視察」盛況，大量「姜糖」大感驚喜，圍住姜媽狂影。

開工過生日

姜濤工作極之忙碌，生日亦要在工作中渡過，晨早甫出限時動態，身處車廂影車窗風景的他，打上「收尾階段」，應是指由他主演的ViuTV劇集《季前賽》收尾階段，並正去開工，雖然要拍劇，但劇組都好窩心，特別安排一個5層大蛋糕同姜濤賀壽，當蛋糕推出來一刻，姜濤樣子極之意外，並且擺出「天然呆」表情，完全冇諗過劇組會有如此安排，之後，有份拍《季》劇的Edan與成班演員以及幕後一齊拍掌大唱生日歌，姜濤先開始識笑，並且相當感動。

因大蛋糕十分精緻，頂層是一個籃球型的公仔，令Edan（呂爵安）非常好奇地研究一番，至於ERROR成員肥仔則在社交網甫了一張姜濤靚相，並笑言生日對他好一點，沒有甫對方醜怪相，果然生日不同一點。而Edan亦有在社交網晒出孖Stanley（邱士縉）、肥仔與姜濤慶生的照片，看到他們各自向姜濤送吻，令姜濤相當開心！