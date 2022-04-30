太過入戲！徐榮安慰情緒不穩林夏薇慘被嗌行開

藝人徐榮早前接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，與主持潘盈慧分享入行經歷，以及多年演藝路的苦與樂，入行22年的他，演出逾100部無綫劇集，而他未入行前曾做過不少工作，如廚師、司機、水喉工等，後來因為失業決定投考藝訓班，當時的同學仔有林峯、楊茜堯、楊明等，但原來做演員不是徐榮的初衷，他說：「當初係諗住考PA（助理編導），嗰時覺得拍嘢幾過癮，但之後衰咗，反而幕前就得咗，係注定嘅！」

他早前在劇集《七公主》中有亮眼演出，獲觀眾視為劇中男一，對此他謙稱：「以前可能比較在意呢啲，依家就平淡啲，大家咁講會開心，唔講都冇咩嘢，自己Care角色發揮多啲。」他於劇中與林夏薇（薇薇）有不少對手戲，他透露薇薇因太過投入角色致情緒不穩：「佢差唔多場場都喊，嗰日場戲係佢講唔開心喊完再感動到喊，我都有嘗試講笑想令佢開心番啲，但得番嚟係畀佢話：『唔好搞住我，你行開啦！』好彩薇薇後尾都Feel到有問題，及時調節番個情緒。」

他於2002年拍攝《血薦軒轅》時，原來曾於策騎期間遇意外，他說：「當時跌落地，用手一撳，結果隻手腫到成個包咁，原來係斷骨撐起咗啲皮膚。」他邊說邊晒出手上超長傷疤，當時傷得都相當嚴重。