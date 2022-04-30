Kendy寧願單飛唔續約：組合音樂理念唔同好難做

前組合Robynn & Kendy拆夥各自發展後，Kendy單拖接受電台訪問，宣傳今年再推出的新歌《日月無常》。她坦言和前成員Robynn拆夥後少見面，感情不及以前，但感覺雙方都會祝福對方，因為彼此早知二人終有一日會分別成為獨立歌手，會默默支持對方。

她表示一早知道Robynn的家族背景，但二人從沒想過參與《中國好聲音》後，Robynn的身份會被揭。她說：「那時我們都沒預計過，是很不開心，好似我哋做過嘅努力，都畀呢個名銜蓋過。」自言家境遠不及Robynn，而組合出道7年，諷刺地最高收入亦是參與了《中國好聲音》後的翌年。

當談及在內地巡演收入變多，她透露:「當時我們都好迷惘，因為一個小清新組合去到一個這麼大舞台，像去了一個不屬於我們的地方，我們很想繼續製作及唱不同的廣東歌，但要迎合市場，每次去都只能唱相同的一、兩首歌。我們都覺得整件事好無靈魂，就算賺到錢也不開心。」

對於告別作《紅白》一曲，有傳環球唱片因社運爆發曾拒絕將此曲派台，更一度要求作詞人改歌名。Kendy首次披露：「這首歌很是很神奇！是講一對朋友成長後變化分開的故事，那時未知續不續約，錄製也在社運之前。最初公司是不想派台，A&R同事更希望我找作詞人改歌名，但我跟他商量後都覺得唔關事，首歌講紅白二事，為何要對號入座？我們都認為要尊重創作人，是情願唔派台都決定唔改！最後估不到事件丟淡後再派。不再跟公司續約是因為都知道組合難做，再加上音樂理念不同，也一早知Robynn很有計劃很想組織庭，情願停一停。」