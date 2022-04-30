姜濤夜襲銅鑼灣送驚喜　粉絲狂瘋場面失控

姜濤23歲生日，一群「姜糖」整天反轉銅鑼灣為偶像舉行生日會，場面墟冚。為了慰勞一班粉絲，姜濤收工後決定夜襲銅鑼灣送上驚喜。身穿黑色上衣的他雖然包到冚現身，但甫落車便被粉絲識破並一擁而上將他包圍，表現得相當熱情。姜濤不停揮手並着他們要小心，在旁的工作人員更為緊張，表示：「跌嘞，小心踩到人呀。」逗留約3分鐘後便登上保母車離開。

另外，姜濤推出新歌《作品的說話》，繼《孤獨病》後，再次執導演筒，拍攝以反戰為主題的MV，製作之龐大，令姜濤在整個製作過程中廢寢忘餐，不過卻甚有滿足感。新歌源自姜濤看到近期戰亂照片，令他想到其實每個人本來都是活生生的，生前好幸福，他想像不到若戰爭發生在自己身上，會是怎樣的一回事，所以就產生了《作》的創作意念，並以他常說的「用作品說話」為出發點。

姜濤表示，歌名是音樂人小克突然想到：「歌詞方向大改，第二次寫好後，小克話用《作品的說話》做歌名，我覺得幾好。大家望落以為今次又係講啲好personal嘅嘢，但其實係一首關乎所有人嘅歌，用我自己成日講嘅一句說話『用作品說話』去講戰爭，我哋無論乜嘢種族、級別，都一定唔想要有戰爭。」

為配合歌曲反戰內容，姜濤想到MV要以一個戰亂避難所作背景，以當中的故事帶出反戰訊息，而整個MV就在一個荒廢了的商場內拍攝，並找來過百臨時演員參與演出，開場一幕又加入CG效果，不論MIRROR或是其他Solo隊員都未曾試過的大製作。他介紹道：「呢個商場就係呢個世界、地球嘅縮影，喺入面發生嘅一切，例如爭食物、祈禱、爭拗等，都會喺有戰爭嘅地方發生。」在MV中，姜濤扮演其中一位難民，逃走到商場入面，以姜濤的視覺觀察裏面的人生百態。姜濤說：「喺商場入面會見到好多殘酷嘅事情，但其實所有難民都唔係敵人，冇人係敵對，大家都係無辜者，但結局就好殘忍。」姜濤表示，希望藉着MV告知這個世界發生的故事，更希望宣揚Love and Peace訊息。