【是日通勝】

農曆四月初一

壬寅年 甲辰月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、安床、求嗣

忌：開倉、出財、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、26、36、37

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：吃喝玩樂是唯一想做的事，今天別待薄自己！

金牛座：無端被瑣事困身，令原先暢快的心情受破壞。

雙子座：社交應酬多，說了不少客套話，身心有點累。

巨蟹座：正面回應另一半的需要，避免矛盾愈演愈烈。

獅子座：戀情剛起步者悉心安排約會，可令感情升溫。

處女座：情緒不穩，不好好控制脾氣會令身邊人難堪。

天秤座：百無聊賴，趁周日找份兼職可令生活變充實。

天蠍座：有伴者可感受到另一半的體貼，甜在心頭裏。

人馬座：趁空檔參加興趣活動，為刻板生活帶來改變。

山羊座：心大心細，優柔寡斷，易被旁人的意見誤導。

水瓶座：是時候放鬆心情，好好休息，不要浪費假期。

雙魚座：約會時多聽另一半的想法，對方會更欣賞你。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）猴 人緣差

鼠：運勢欠穩，要做好時刻面對困難的準備。

牛：謀事易出錯，心急無好處，宜放慢腳步。

虎：有偏財運，可小試手氣，但不可太貪心。

兔：心情舒暢，渾身正能量，沒有甚麼煩惱。

龍：時來運到，生活無憂，工作方面有進步。

蛇：偏財來得快去得快，不宜參與投機活動。

馬：頭腦靈活，學生趁今天溫習，成效最好。

羊：急於做出成績，卻事與願違，感覺無奈。

猴：是日沖煞，情緒低落，人際關係出問題。

雞：多勞多得，趁公餘發展副業，有利可圖。

狗：貴人運強，適合與人合作，煩惱可清空。

豬：創意十足，從事設計行業易有突出表現。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

住宅風水會影響容顏嗎？

好的家居風水能為我們帶來好運，對人生起着積極作用。但是你聽說過不好的住宅風水還會影響一個人的容顏嗎？下面一起看看哪些家居布局會讓人容顏憔悴吧！

1.陰暗潮濕地方

如果屋內出現採光不足、陰暗潮濕的情況，整個家宅就難以聚積足夠的陽氣。人長期處在這種環境下，心情會發生變化，產生抑鬱症等不利於身心健康的疾病。人的關節更易受潮，可導致關節發炎。

2.空調位置擺放不當

如果空調位置安裝在床頭上方，在風水學中犯了「橫樑壓頂」的禁忌，容易使人的頭部進風，長此下去會影響呼吸道與睡眠，更會出現壓力大、失眠、頭痛等情況。

3.臥室布置不可太浮誇

臥室的色調布置太過鮮艷，會對人的精氣神造成不良影響。建議臥室的色調以素雅溫和為主，不用布置得琳琅滿目，過度浮誇，七彩繽紛的飾物更是能免則免。

4.封閉靜止的氣場環境

封閉的環境，空氣流通差，容易讓人感覺胸悶、煩躁和精神難以集中。如果待在空氣不流通的環境中，人就會變得懶散、宅家，不愛運動，嚴重的話會影響人的健康。