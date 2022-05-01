東方日報C2：姜濤粉絲賀壽　踩界攻陷銅鑼灣

男團MIRROR「人氣王」姜濤昨日23歲生日，各路「姜糖」（粉絲暱稱）安排了鋪天蓋地慶祝活動，並且現身支持及打卡，而當「姜濤號」電車下午駛至銅鑼灣時幾乎淪陷，數百人聚在一起「追星」，疑似違反禁聚令！

「壽星仔」姜濤昨日由朝到晚開工拍劇，但一班鐵粉早於半年前便主動集合商議籌備，連串的官方後援會慶祝活動，較去年更有心思，全球後援會今次花費約7位數慶祝偶像生日，除繼續於香港各區鬧市，甚至澳門燈箱「登廣告」外，忠粉們更於各商場及熱點義賣，籌得的款項將會作慈善用途，捐贈10個有關幫助兒童的慈善機構。雖然昨早天陰陰，但晨早已有大班粉絲聚集西環電車線站，等待「姜濤號」電車啟航！

「姜濤號」走遍港島，所有「姜糖」及普通市民皆可免費登車，車內有不少姜濤的Q版公仔、紙板人及生日氣球等作裝飾。而電車公司第2次與後援會合作，估計昨日約有15至20萬人次受惠。「姜濤號」第一班車由西環駛往銅鑼灣，沿途不停有「姜糖」揮手支持，及至駛到銅鑼灣時更「萬人空巷」，超過數百名市民聚集車旁紛紛舉機拍照，現場幾乎淪陷，後援會即時收到警方通知，呼籲要小心留意人群聚集問題，以免踩界觸犯防疫禁聚令！

錄定短片冧「姜糖」

為答謝粉絲們支持，姜濤預先錄影短片，安排於電車總站及社交網播放。片中以白色型仔打扮亮相的他表示：「知道大家好用心準備我23歲嘅生日，發自內心好多謝大家。我嘅生日願望好簡單，希望疫情快啲過去、回復正常生活。疫情期間希望大家充滿愛，可以互相幫助，度過呢段艱難嘅時刻，祝姜糖們永遠幸福快樂。」而姜媽媽下午亦被發現在姜濤幼稚園校長陪同下現身銅鑼灣其中一個打卡商場「巡視業務」，被大批「新抱仔」包圍，後來返回住處，同樣引起關注。

另外，姜濤一班好兄弟紛紛於社交網送祝福，Ian表示：「希望你繼續做到令自己開心滿足的事。」Edan上載姜濤的可愛照留言：「姜哥Happy Birthday。」而經理人公司高層魯庭暉則回憶4年前與姜濤的對話，當時壽星仔表示想挑戰復仇的角色，且言之鑿鑿兼理由充足，令人另眼相看：「嘩，19歲。當時，我唔知佢會唔會紅，我只係知，這叫大器。23歲，自己導埋個MV。」ERROR成員肥仔則在社交網甫了一張姜濤靚相，並笑言生日對他好一點，沒有甫對方醜怪相，果然高抬貴手！至於「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的社交專頁亦有留言：「本來我想直接宣布今日係4月31號，但我未返屋企，驚返唔到。咁我祝你生日快樂，快啲願望成真，快啲退休，快啲還番個老婆同埋老母畀我！」

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