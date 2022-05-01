余德丞突然宣布離巢　竟然關阿媽點燈續命事！

上位小生余德丞喺早前播出嘅無綫劇集《青春不要臉》入面，表現優秀而獲讚，最近更入圍「全球百大帥哥2022」，估唔到佢喺今日凌晨，上載新片到個人Channel突然宣布離巢，約滿TVB結束8年賓主情！片中佢除咗剖白心聲，又向TVB講Bye Bye，拍低自己執包袱全程，亦有指佢將極速開新工，同觀眾見面，而離巢原因就唔關健康事，亦係考慮咗好耐先決定走人。

片中佢先清理個人儲物櫃，櫃內貼住佢轉做藝員後第一次影嘅靚仔相，同初期主持兒童節目《Think Big》時小朋友送嘅聖誕卡等。片中佢提到自己喺TVB嘅回憶及感受，仲自嘲冇代表作：「喺TVB時做過奧運、講波；又拍飲食及旅遊節目，又拍過劇，最後係《青春不要臉》，8年冇白過，雖然冇代表作，但咩都試過，至少盡心盡力做過。」

不過話峰一轉，佢就重提2018年因踢足球引發心臟出事昏迷入院，當中更因家人被牽連入報道之中，至今仍耿耿於懷：「當時有個人出嚟話我阿媽去跪佢幫我免費點燈續命，但根本我同媽咪唔識呢個人，我哋識嘅人都冇人去搵過佢，我當時好想企出嚟，但公司認為最好嘅回應就係唔回應，最後更只係叫我答：『多謝關心，我沒有回應。』我唔明點解要咁，係啱就啱；係錯就錯，但依家咁回應，咪令其他人更多揣測，有冇諗過咁嘅決定會有影響，仲會伸延落去，以後人哋諗起我都諗起呢件事。我自己做呢行冇所謂，但我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔係呢行嘅人。到依家我仲可以坐喺度，好多人就覺得係因為我媽咪去點燈續命。」即令網友不禁揣測呢個可能係佢離巢主因！