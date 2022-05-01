【心理測驗】一文睇清你的Innerspace

每個人表達內心的方式都有所不同，就連簡單的一個心形圖案，每個人都各自有其畫法，大小、肥瘦，充滿個人特性。有時候愈簡單的圖案反而愈能顯示最真實的內心，日網「uranaitv.jp」一個以心心測示內心的心理測驗大受網友歡迎，認為準確度非常高，就讓我們透過心心看入你的心深處吧！

【問題】

請憑直覺，從以下4款心心插圖中選出你最喜歡的一張。

A.心形插圖A

B.心形插圖B

C.心形插圖C

D.心形插圖D

【結果分析】

A.天真友善

選擇三顆心的你，擁有如孩童一般純真的心，個性天真、熱情且充滿好奇心。不論你的性別和年齡，都因為待人以善、和藹可親而備受歡迎；但正正因為內心過於單純，容易犯下一些無心之失或被人利用，特別會不小心捲入三角戀。

B.真誠堅強

一而再再而三強調心形的輪廓，代表你是一個有堅強意志的人，會努力去完成自己決定要做的事，因此經常獲得好結果。個性上你是一個認真而踏實的人，守規矩、講原則，以真誠待人，所以會得到身邊人的信任，在感情上亦是一位好伴侶，不過要注意過於堅守自我的態度，有時會錯過一些好的事情。

C.自信開朗

利用線條令內心閃閃發光的你是一個充滿自信的人，個性外向、積極、有趣，充滿正能量，因此你總是有很多朋友。此外，你亦容易成為人群中的焦點，會做一些與眾不同的事情來引人注目。在愛情中，你是熱情主動的一方，但你不太能夠接受失敗，很容易就陷入其中，不論對與錯都會盡全力去爭取。

D.聰明理性

在一顆虛心內藏着一顆實心，代表你是一個外表冷酷但內心善良，而且充滿力量的人。聰明而理性的形象、八面玲瓏的心令你有着很好的社交技巧，且容易得到上司、客戶的賞識；但在愛情內，你會因為過於理性而變得畏縮，不夠直接，失去人氣，如果你懂得在其中加點「策略」，或者會更易成功。