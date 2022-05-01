「食腦3子」兄弟情　何廣沛堅持唔反目

藝人何廣沛、郭子豪及方紹聰因合作劇集《食腦喪B》而組成「食腦3子」，其後為宣傳劇集而成立網上頻道，怎料最後竟成為一門生意：「個頻道原意為劇宣傳2、3個月左右，但套劇等咗兩年先播出，大家對個頻道愈做愈有火，仲變咗個生意，係意外收穫。」為了經營網上頻道，他笑言跟拍檔方紹聰及郭子豪見面比家人還要多：「我同郭子豪由《親親我好媽》開始，已經係第3次合作拍劇，大家一直好老友，好清楚對方，各方面都好夾，方紹聰喺《食腦喪B》先係第一次合作。初時都擔心同佢唔合拍，因為佢好天馬行空又好跳脫，但原來佢都好肯為事業打拼。」

何廣沛坦言3人經常因為工作而鬧交，但最難得是無論怎樣鬧也不會反目：「我哋3個雖然喺工作上有磨擦同意見分歧，但大家都係為事件好，鬧完就冇事，鬧完咪將件事再做好啲，難得大家點鬧都鬧唔散，更加難能可貴。我哋鬧咁多次交都冇諗過放棄對方。依家個目標繼續做好，搵多啲錢，我哋有幫客戶製作廣告，都賺到錢，由郭子豪管數，我管行政、湊人同影劇照，方紹聰負責創作寫稿。（有冇諗住轉幕後？）全職唔會，因為我好享受做幕前，我會繼續犧牲我嘅睡眠時間去做幕後。」