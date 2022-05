東網早前率先爆性感女星白雲在去年已和曾參加港男的老公江俊霖離婚,分手導火線是因男家不滿她過分性感。婚已離,胸照拋,天生我「材」必有用,擁35E激凸身材的白雲大搞「全民公投」,在社交網上載多張獨照,留言「new chapter in life」指現在是人生新一頁外,更叫網民投下心水一票,她留言:「3 Ways to carry one dress. Which one u prefer?」(1套衫3個着法,你較喜歡哪個?」相中的她穿上超Deep V衫並真空上陣,上身有交叉或扣鈕等着法,但任何一個着法都是「失禁式」爆乳,豐乳飄搖,大有雪球滾動之感!網民紛紛大呼不得了:「眼球很幸福!」、「唔知點揀!影多幾款嚟睇吓先!」