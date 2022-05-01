陳山聰囝囝大展歌喉　Lucy新名叫「元方」？

近年來有不少藝人都會於社交網絡上載自己囝囝囡囡的生活點滴，而藝人陳山聰日前上載了囝囝Jaco拿着玩具麥克風模仿在節目《聲生不息》演唱《蜚蜚》的炎明熹，演員姚子羚更留言：「老竇～仲唔快啲同佢一齊返整個組合出道！」，Jaco似模似樣，有潛質做歌手，數年後可以參加《聲夢JUNIOR》。

被譽為「最年輕KOL」的李璨琛囡囡李元元（Lucy），在社交網絡的粉絲追蹤人數高達37萬，日前上載Lucy和爸爸的活潑互動片段和照片，Lucy媽留言：「元美示範NO NECK之條頸深深陷入中」，其後因她「圓碌碌」的可愛面形，被網友笑指李元元之後可以叫「元方」。

近年因疫情關係不能到其他國家旅行，因此有不少港人愛上了戶外活動。幾日前藝人余香凝（Jennifer)帶同囡囡Clare到山頂行山，Jennifer更在社交網絡上載了相片與影片，片中可見雖然Clare年紀輕輕，但都行得相當快，Jennifer並留言指「負重20磅上山冇難度」，可謂「好氣好力」。之前鍾嘉欣於影片平台分享她幫囝囝Jared剪頭髮的過程，當時囝囝表現得非常乖，只是說了一句：「Don't cut me」，令眾多人也爆笑。