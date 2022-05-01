女生夏日必試　啤酒彩繪、女團綠色美甲

夏天的指甲彩繪，又點少得玩味及繽紛色彩元素？（互聯網）

夏日熱辣辣，當然想飲番杯冰凍啤酒啦！但平日要上班，不可能隨時隨地歎到啤酒，所以愛小酌幾杯的日本美甲師Marina，就將啤酒融入美甲設計，利用彩繪在指甲上還原了各種罐裝啤酒細節，驟眼睇真的是透心涼又止到啤酒癮。如果「啤酒甲」唔啱心水，社交平台上也有許多美甲師的分享作品，例如活力感爆燈的綠色甲與搶眼彩色甲，都是今夏大熱甲色，絲打們不妨一試！

啤酒迷至愛

先介紹日本美甲師Marina設計的啤酒指甲彩繪，驟眼望是否覺得眼熟？Bingo！其實全是大家熟悉、經常會飲的日本罐裝啤洒。由於彩繪效果太逼真，令許多網友誤以為花紋甲貼，其實甲面上的啤酒圖案都是由她一筆一筆畫上去，少一點心思和技巧都不行。Marina也在社交平台上分享這款彩繪教學和心水啤酒，假如你是酒鬼兼美甲控，就要上去看看。

綠色熱爆夏日

延續了幾年粉色系甲油潮流，到今季終於被其他鮮艷甲色取代了！今夏

清新又具高級感的綠色甲色大為流行，連韓國女團Blackpink的Jisoo和女星Joy都有塗上綠色指甲油，只要簡單配襯戒指、手鏈等飾物就能大收搶鏡之效，夏日搶Fo必試！