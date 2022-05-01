阿Sa哽咽爆曾問屋企拎錢電髮　阿爸即日當金鏈換錢

藝人蔡卓妍（阿Sa）近日接受內地節目《她的雙重奏》訪問，當中佢就提起外界盛傳佢家境富裕，有指Sa爸蔡就勝係香港風盛興業娛樂公司執行官，圈中人緣甚廣，所以阿Sa自小就有工人姐姐照顧，搞到佢今次激動澄清：「我常常看到網上說我爸爸很有錢，我真的很想知道這個消息是從哪裏得來的。」

阿Sa續稱自己屋企唔有錢，更自爆父母為畀佢最好，都會盡自己所能滿足佢，示佢為掌上明珠，更加愈講愈激動，哽咽摸面，道出兒時少不更事嘅過往：「中學二年級就愛美嘛，然後就跟同學說我們要一起去燙頭髮，我就去他（爸爸）公司找他拿錢去燙頭髮，然後我爸爸是沒錢的那時候，然後我就一直哭着說『不行不行，我已經約了朋友，我一定要去不能放鴿子的』，然後後來黃昏的時候我爸爸就給我錢去燙頭髮了，他怎麼把錢弄來呢？他就是當時就把自己那個金的手鏈去賣掉，然後就把錢給我去燙頭髮，我小時候是不知道的，長大之後他才告訴我這個事情，我是覺得那時候我真的太不孝順了。」

而佢對投資理財嘅觀念，則嚟自媽咪：「我媽媽從小就跟我說，女人必須要有自己的財富，要有自己的興趣、圈子、朋友，是屬於自己的東西，就我不需要委屈自己，也不需要去將就別人。」依家大個女，搖身一變圈中小富婆，佢亦係出名嘅孝順女，同父母感情都好到不得了，盡全力照顧父母。