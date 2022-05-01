母親節獻禮　多國菜任揀

今年母親節，難得可吃晚餐慶祝，大家都把握機會出來消費，想和媽咪食好一點，坊間不同種類的餐廳都有推出主題餐單或新菜單選擇。中環名人中菜廳於5月8日推出由主廚仇健恩師傅設計的8道菜母親節套餐，當中包括特色拼盤乳豬鵝肝脆窩巴、葱油露筍海蜇頭和玫瑰鹽醃馬友魚，另外還有特別設計的格蘭焗釀蟹蓋、紫淮山雞蓉燴官燕打造的紫霞仙子、招牌菜富貴西施龍蝦球和15年陳皮王子鴿等，邊吃邊欣賞海景，無敵！

新潮的媽媽可以試創意菜式，中環米芝蓮二星日本風創意北歐餐廳Arbor的主廚Eric Raty，於5月8日推出11道菜的母親節晚餐，當中有小巧的海膽撻、慢煮佐賀黑鮑魚配日式茶碗蒸、醬油漬吞拿魚配醬油班戟、法國蘆筍配小青豆加香檳泡泡等，主菜有法國乳鴿兩食或日本A4和牛，最後以酸模葉雪葩和刨冰等甜品作結，讓母親感受到不一樣的日系北歐風美味。

日本菜也是受歡迎的菜系，和中式飲食概念混搭，可能會擦出火花。新派廚師發辦「Decree by T令」於中環開設新分店，因應分店推出新的21道菜珍味盛宴，當中部分菜式以佛跳牆作靈感，用鮑參翅肚來設計。當中包括肝醬鮑魚麵、海參水晶球、香煎魚翅配雞濃湯 espume和蟹湯‧花膠，讓母親吃得過癮。