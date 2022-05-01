演近50次醫生！「御用醫生」郭田葰離巢無綫

余德丞突然離巢無綫成為全城熱話，原來今日（1日）有「御用醫生」之稱嘅前港男郭田葰亦宣布離開無綫，變成自由身，佢表示：「今日我係100%自由人，因為我已經約滿工作了13年的TVB，感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們，以及一眾工作夥伴。」又指其實自2015年已轉為part-time合約關係，大部分電視以外嘅工作都係自己親自處理及接洽，並提到過去曾多次移居不同國家，以及由醫生轉行變成藝人，故「轉變」已成為其人生中不可分割嘅一部分，只要保持勇敢、樂觀及正面嘅態度，終能夠因為「轉變」已成就更好嘅自己。

其實現年40歲嘅郭田葰於墨爾本蒙納士大學醫科畢業，24歲時正式成為醫生，曾在墨爾本嘅博士山醫院及馬龍達醫院工作，但熱愛表演嘅佢於2009年曾回港探望家人時貪玩報名參選《香港先生》，獲得「現場最具人氣香港先生」獎項，終決定放棄澳洲嘅高薪厚職，加入娛樂圈發展。而成為TVB藝人後，佢多演醫生角色而為人認識，由大夫、民初劇醫生演到牙醫、手術科、婦科、急症室醫生，連同電影演過至少47次醫生角色，更喺《白色強人》中成為劇集幕後醫生指導，「御用醫生」稱號絕非浪得虛名。