BMW THE 2 Active Tourer　內外更年輕

BMW在港推出全新一代2系Active Tourer，由外到內都換上新設計和新科技配置，不止造型顯得更動感大器，同時亦令整體的豪華舒適度和科技感亦大大提升。

新2系Active Tourer，改配了面積進一步放大的家族式面罩、窄長的L形主動轉向式LED頭燈連高燈輔助系統及炫黑包圍的立體LED尾燈，車門把手更改用了隱藏式設計，尾喉位置更隱藏於尾泵把下方，並將側鏡改置於車門之上，令A柱兩側視野更廣闊。

由10.25吋儀錶板及10.7吋中控台螢幕組成一體式曲面螢幕、BMW Live Cockpit Plus連iDrive 8.0系統、BMW智慧型語音助理及人性化語音識別功能、BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助系統、原廠中港澳導航系統、手機無線充電等新科技配置全屬隨車標準配備。

搭載1.5L直三渦輪增壓引擎及七速Steptronic雙離合變速波箱，最大馬力136hp，最大扭力達230Nm。引擎置於車架更為中心的位置，並採用全新液壓吸震組件設計，顯著減少啟動引擎及行車時傳入車廂的震動。且配備兩段式吸震筒及加入連續性防滑控制系統 (ARB)，不論在濕滑路面或彎度加速時，亦能讓車輛維持足夠抓地力，令駕駛時更得心應手。