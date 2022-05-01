旗艦機王駕到　5月認住呢3部！

智能手機多於銀河沙數，要突圍而出就要與別不同，旗艦手機亦然。臨近5月市場有多部旗艦級新貴亮相，各具特色吸引不同用家。

打機神器

POCO F4 GT定位為遊戲手機，搭載旗艦級4nm處理器 Snapdragon 8 Gen 1、6.67吋120Hz刷新率AMOLED屏幕及LiquidCool 3.0散熱技術，機側特設磁動力彈出式遊戲鍵，能處理150萬次按壓，並通於百多個遊戲測試，穩定性、反應速度及耐用性都有保證。它更是POCO首部配置120W HyperCharge的智能手機，配合4,700mAh大電池，只需17分鐘即可充滿電。此機預計5月在港推出，容量有8GB+128GB 和 12GB+256GB兩款。

超強拍攝

Find X5 Pro是OPPO首款搭載自研NPU晶片MariSilicon X的旗艦手機，結合Snapdragon 8 Gen 1處理器， 帶來4K夜景視頻、 HDR視頻、懸浮防抖等高階功能。5,000萬像素雙主攝傳感器結合定制高透玻璃鏡及哈蘇影像系統，有效濾除雜光，讓色彩更精準。6.7吋LTPO2.0 2K屏幕實現 1-120Hz的無感變頻，全新環境自適應調光技術具護眼作用。 此機4月29日正式公開發售，只提供12GB + 256GB一個容量版本。

巨屏畫王

大芒手機不是新鮮事，但去到7吋之大卻絕無僅有。Vivo X Note就內置了一塊7吋Samsung E5微曲AMOLED屏幕，解像度達到3,080 x 1,440，同時有120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率，顯示比例及屏佔比更分別達到21:10及92.68%，睇片效果比常見21:9屏幕更加優勝！其他賣點還包括Snapdragon 8 Gen 1處理器、5,000萬像素蔡司4攝相機、5,000mAh大電池等。此機暫時未有港行，三禾電氣率先引入水貨，提供12GB+256GB和12GB+512GB兩個容量版本。