鄧紫棋寫親筆信畀Fans　拋書包講量子世界

「聲夢小花」炎明熹（Gigi）參加音樂真人騷「聲生不息」在內地一夜爆紅，更被網民封為「G.E.M.2.0」，而正牌「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）被傳與拍拖5年的造型師男友魏俊傑（Mark）分手，自1月宣布全面閉關創作新碟後，其歌迷哭着大叫不捨得。事隔3個月，G.E.M.的工作室公開她恭祝「棋士」（歌迷會成員暱稱）周年紀念的公開親筆信，約500字的信中，雖然她的字迹如「小學雞」，不過勝在「我手寫我心」，由她一筆一筆努力「爬格仔」，誠意攞滿分。

G.E.M.信中話感謝上帝令她和「棋士」走進彼此的人生，又好感性話覺得世界天天有着各種突如其來的挑戰，幸好大家有着彼此，偶爾沒有動力時，想像分享音樂時，她會感到喜悅，「棋士」又會感興趣時，她就會重新積極，望在感孤單的日子裏，聽她的音樂會感到陪伴。自稱是理科生的她又「拋書包」，用粒子來形容和「棋士」的關係：「在量子世界中，兩個處於糾纏態的粒子，一旦分開，無論相隔多遠，哪怕是在銀河兩端，如果對其中一個粒子作用，另一個粒子也會立即發生瞬時的變化。」意思是就算相隔多遠，她都會和「棋士」連結在一起。

她又提及自己近況，指以為自己可以更早「出關」，不過天意難違亦受疫情反覆而受影響，不過勿擔心她：「我安好，食物也足夠，很多當中遇到的工作上困難都逐一解決中。」亦提醒如在水深火熱中，就要謹記：「注意安全、加油及堅持」，又相信和「棋士」相遇已不遠了。雖然內容只是互相問候及鼓勵，沒有埋藏任何「彩蛋」，但已有逾5萬「棋士」留言，不少更表示收到G.E.M.的親筆信而感動到喊。