葉蒨文爆Seed撼曾比特　重演同王菲Sit Up鬥唱

由無綫與芒果TV製作的音樂節目《聲生不息》在最新一集中以組合形式對戰，男子組及女子組先進行兩輪熱身遊戲，決定每輪PK對手及表演順序。當中以Sit Up遊戲最有噱頭，大會先播出1993年的《翡翠歌星賀台慶》片段，當年葉蒨文（Sally）對戰王菲邊鬥快做Sit Up邊獻唱《我要你的愛》，如今相隔接近30年，Sally再度上陣挑戰「Sit Up唱」，對手更是比其年輕一截的曾比特（Mike），現年60歲的Sally連續做多下Sit Up都面不改容兼能中氣十足獻唱，現場所有歌手及主持人均大表佩服。

Mike唱《單車》爆喊

上集被大讚表演可愛的Mike今集就一改風格，他與林子祥合唱《單車》，年幼喪父的Mike表示見到《單車》即舉手表示想獻唱，因歌曲代表了他的心聲：「爸爸喺我好細個時過咗身，亦都有好多說話想同天上面爸爸講；用我第一身經歷嘅話，我會話係有好多嘢嚟唔切同佢講。」林子祥聽到Mike的經歷大表痛惜，為了唱出歌曲意義，這個「父子兵」組合事前進行大量交流及研究，並花心思將同樣講述對父親感受的歌曲《空櫈》加入《單車》中，林子祥坦言與Mike很合拍：「佢真係有啲似我個仔。」

兩人的表演讓全場觀眾及席間歌手大為感動，千嬅因想起了兒子而哭個不停：「依家生活氣氛，思念係好珍貴嘅感情。」炎明熹（Gigi）亦一直忍淚：「突然諗起屋企人，就鼻頭一酸。」Mike獻唱完畢後，向林子祥送上深情擁抱，席間林子祥哽咽說：「呢首歌令我諗起我個仔，都諗起我嘅爸爸，都係唔夠時間一齊，所以…」堅持不在舞台上哭的Mike也不禁淚流不停，場面相當感人。

Sally「搏老命」

之後輪到Sally聯同李玟及周筆暢跳唱《我要你的愛》，今全場情緒High爆。三人輪流又唱又跳超過5分鐘，活像百老匯式大型歌舞，當中以壓軸姿態登場的Sally最為吸睛，腳力十足的她不但踎低起身零難度，更邊扭動纖腰邊以魅力十足的歌聲，唱出歌曲中應有騷味，配合李玟貓性十足的野性演繹，成功爆Seed帶動全場氣氛。舞台上的Sally有型有款，但私下的她卻是可愛人妻，首先她出場前賣萌撒嬌要求組員抱抱，之後又開玩笑謂是次是「搏老命」演出，自言：「筋都扭傷了。」