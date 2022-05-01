奈月紗奈　胸降NFT

雖然好多人都話搵食艱難，但久唔久會有人一夜暴富，而呢排有唔少人都嘗試利用NFT（即非同質化代幣）嚟賺取人生第一桶金，其中一招就係以創作者身份喺虛擬世界入面出售自己嘅作品。最近日本有位巨乳美人亦食住個潮流出NFT，佢就係奈月紗奈。

無敵靚偈

喺日本寫真界有唔少顏值高又好波嘅女優，只係身材偏矮，所以生得高挑嘅女優零舍吃香，正如今日為大家介紹嘅冶艷尤物奈月紗奈，有成5呎7吋高，有一雙長長嘅美腿，相對於其他同行，真係高人一等。話時話今年25歲嘅紗奈，眉清目秀，唇紅齒白，氣質高雅得嚟帶幾分成熟韻味，姊系感覺強烈。身材方面，除咗生得高挑之外，紗奈嘅上圍都好有睇頭，一對G奶大得嚟極富彈性，絕對係世界級靚波，喺纖腰襯托下，顯得更加激凸，絕對拍得住享有「靈長類最強Body」稱號嘅染谷有香。

趕上潮流

其實以紗奈嘅條件，絕對有能力揚威選美台，而阿妹又真係參加過「國際小姐2016日本地區大會」，只可惜未能獲得評判嘅青睞，但無損佢進軍寫真界嘅自信。事實上，自從紗奈喺寫真界出道，即憑住絕頂靚偈成功吸引大量觀眾支持，作品銷售理想之餘，仲喺「年度寫真偶像2019」勇奪優秀獎，成績相當唔錯。除咗拍寫真，紗奈亦有參演電影演出同主持電台節目，更加趕上潮流喺網絡上直播打機。近期，紗奈同事務所變咗合作夥伴，將身份提升到老闆級數，而佢最近仲食住近期NFT熱潮，推出相關作品，唔知能唔能夠為佢大賺一筆呢？