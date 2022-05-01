俗語有話「男兒膝下有黃金」，意思係提醒一眾男子漢唔好亂咁跪，但係計我話，男人喺適當時候屈膝，唔止可以抱得美人歸，仲可令魚水之歡得到更多快感呢！今日就由「膝（Knee）」字入手，同大家分享吓當中有乜嘢趣味「性」話題吧！

Knee Spreader 愉虐玩意

男女之間喺情慾上嘅交流，除咗促膝長談、抱膝打卡之外，仲可以試玩一樣嘢叫「Knee Spreader」。究竟呢種玩意係乜嘢嚟？原來係一種相對安全嘅愉虐道具，通常用喺女方身上，喺佢嘅腳腕位置扣上鎖鏈，令雙腳被硬性張開，方便進行唔同形式嘅「調教」，而受到拘束嘅一方亦會產生被凌辱嘅快感。

講起「Knee」，不期然諗起「Kneel」（即跪低咁解），而同呢個字有關嘅情色俚語「Kneel at the Altar」，可解作口愛同漫遊後花園，兩者都係好多男女熱衷嘅性愛玩意，你有冇試過呢？

Bended Knee 高難度動作

高難度嘅性愛體位有好多，其中一招叫「Bended Knee」，照字面睇，意思係屈膝，玩法係男方單膝跪地，女方亦需要單膝跪地，同時將其中一邊膝頭搭喺男方嘅膝頭上，再進行活塞運動。聽講呢一招係源自印度《愛經》，之所以被稱為高難度，並非在於動作難，而在於男女身形要配合得啱啱好，因為如果男女雙方嘅腿長相差太大，根本玩唔到，而且考驗男士嘅腰部力量同柔軟度，一個唔留神好會膝腰齊傷。

《Young Thighs In Knee Highs》 女神騷美腿

由迷你裙同及膝襪襯托出嚟嘅「絕對領域」，唔止令日本男士着迷，亦令好多美國四仔迷感到興奮，呢套由Third Degree Films喺2010年12月推出嘅《Young Thighs In Knee Highs》，正好印證呢一點。影片由名人堂級導演Miles Long執導，搵嚟被譽為脫界二十大最索脫星嘅Lexi Belle領銜演出，單係呢對皇牌組合已經係質素嘅保證，加埋劇情有趣，喺坊間獲得一致好評。故事講述美腿女神有日發現迷你裙加及膝襪呢個配搭係好多男士嘅「死穴」，於是佢同朋友打賭，睇吓住呢個造型能夠勾引到幾多男人上床。話時話，呢套作品喺2012年AVN頒獎禮上獲得最佳劇情類四仔同最佳性愛演出兩項提名，真係好值得重溫。

同場加映：膝枕代表作

唔知大家有冇試過「膝枕」？其實呢個詞語係日文漢字，即係瞓大髀嘅意思，本嚟係情侶之間嘅親密行為，後來演變成日本風俗店嘅服務項目之一，因而激發出AV片廠嘅創作靈感，好似呢套由IE NERGY！喺2019年6月推出嘅《膝枕服務男士美容風俗店》，就係「膝枕」主題嘅代表作之一。片廠搵嚟36E嘅妃月留衣、36G嘅玉木久留美、35F嘅若宮葉月同埋39I嘅真木今日子一齊演出，呢4位巨乳女優加埋調情味道極濃嘅膝枕，試問AV迷又點可能唔興奮呢？