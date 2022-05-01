馬德鐘雙生奇緣　搞亂4角戀

藝人馬德鐘、湯洛雯（靚湯）及陳煒於新劇內上演一段四角戀，關係錯綜複雜。一人分飾兩角的馬德鐘一次過挑戰兩個截然不同的角色，於螢幕上盡騷演技，望觀眾發現不一樣的他。

馬德鐘、靚湯及陳煒等主演的無綫新劇《雙生陌生人》，將於明晚（2日）9時30分在翡翠台首播。前者分身周旋於兩位靚女拍檔之間，但齊人之福絕對不易享，據監製林志華表示，今次故事靈感來自一個幫人尋找「另一個自己」的網站，原來不少人到了中年，突然驚覺有所遺憾，希望努力找到「Doppelganger」（分身）幫自己圓夢，然而又有傳說指「見到另一個自己，就會引來不幸」。

靚湯長情亦無情

《雙》劇便是由此衍生而來，馬德鐘飾演已婚知名律師高收成，於十餘年間不時與自己長得一模一樣卻無血緣關係、身處社會低下層的巫祺男「交集」，結果不自覺地影響人生軌迹。由於重遇舊情人「俞風」靚湯，於是出錢要求與巫祺男交換身份，好讓他去圓夢，可是結果卻不似預期，最後驚覺一切問題只源自個人的欲望與貪念。

靚湯於劇中苦苦等候馬德鐘18年，更忍不住於網上招募別人扮演他，以求共處兩周，重溫舊夢！談到現實生活中會否那麼長情？靚湯說：「我都算係嘅，性格本身都唔多想變，但如果你畀我知道你對我衰，我會即刻忘記你，唔會回頭！」原來監製最初向靚湯講解時，講明只需她以女神形象現身，然而正式拍攝時卻完全相反：「原來我個角色係需要落田耕種，加上拍攝嘅時候係盛夏，開工真係熱到日日汗流浹背！」

陳煒落水反中暑

至於陳煒與馬德鐘今次首次合作，卻一拍即合，相信最令觀眾引頸以待的，是二人的「另類床戲」。林志華大讚馬德鐘：「佢今次出咗200分力，一個人要拎兩份劇本返屋企準備同處理，即係要做兩倍工夫，佢嘅表現好有驚喜。」陳煒則表示：「開工要對住兩個一模一樣嘅馬德鐘，好多場戲我都要拍足兩次，因為佢演完高收成，又要演巫祺男嘛！」談到難忘事，她說：「就係落水嗰場戲，大家都驚我凍親，點知就因為着住件潛水衣，最終搞到中暑。」

蔣家旻被何廣沛拮親

除了主題的「4角關係」，蔣家旻與何廣沛的姊弟戀，加上郭柏妍的介入，令劇集的人物關係更是豐富，而蔣家旻的身世之謎，更產生蝴蝶效應，影響整個故事發展。由於馬德鐘生得高大，蔣家旻要長期穿3、4吋的高踭鞋拍攝，笑謂：「為咗畫面靚，導演同攝影師要畀塊木板我企高少少。」劇中她跟馬德鐘及陳煒的法庭戲亦相當考演技：「第一次接觸啲好難講嘅對白，有時講講吓個腦都亂、空白咗，腦袋同口協調唔到。」

講到與何廣沛「拍拖」，她說：「佢第一次留鬚，去到後期我同佢都多親熱戲，真係緊張都標汗，而錫佢就畀佢啲鬚拮親。」

賴慰玲傾家蕩產研究外星人

此劇不少配角人物設定都比較特別，例如賴慰玲扮演馬德鐘性格古怪的室友，她笑說：「我會形容呢個角色係『I.T怪女孩』，佢好鍾意研究外星人嘅嘢，要用好多錢，所以佢份人好想搵錢，就係喺呢個過程遇上馬德鐘，發展出一連串嘅喜劇效果，相信可以幫觀眾們放鬆心情，希望大家鍾意啦！」

另外，靚湯經營的農莊「心農」聘用了數名弱能人士，徐榮是其中一位，患有自閉症的他智商只得10歲，而梁証嘉則有讀寫障礙，這條支線所發生的故事亦相當感人。