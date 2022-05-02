【是日通勝】

農曆四月初二

壬寅年 甲辰月 乙卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、塞穴、補垣

忌：嫁娶、栽種、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：7、9、27、48

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：說話有分寸，好人緣不請自來，橙色助開運。

金牛座：助人才能助己，不向人伸出援手會削弱運勢。

雙子座：能夠一心多用，面對繁瑣工作也可從容不迫。

巨蟹座：給自己買些金飾，既可保值，又可帶來好運。

獅子座：別把雞毛蒜皮的小事放在心，可減少負能量。

處女座：人緣欠佳，易跟別人發生衝突，要保持冷靜。

天秤座：易被職場上的小人針對，做任何事都要小心。

天蠍座：投資理財要步步為營，衝動行事易招致損失。

人馬座：有伴侶者要加強心靈溝通，感情關係更牢固。

山羊座：有趕工壓力，可是愈急愈亂，出了大堆問題。

水瓶座：精神飽滿，拼勁十足，沒有甚麼問題難倒你！

雙魚座：有突發事發生，讓你應接不暇，忌自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）雞 煩惱多

鼠：體能下降，注意力不集中，做事效率低。

牛：貴人助力強，今天適宜解決矛盾與衝突。

虎：正財運不錯，之前辛苦耕耘終於有收穫。

兔：人緣甚佳，遇到困難時會有人主動幫你。

龍：生活壓力大，精神狀態差，要注意健康。

蛇：幹勁十足，能全情投入工作，成功在望。

馬：工作忙碌，需穩紮穩打，才可避免出錯。

羊：偏財旺，有機會收到好朋友送來的禮物。

猴：社交活躍，可於應酬活動聽到有利資訊。

雞：是日沖煞，瑣事繁多，很容易失去冷靜。

狗：得到同事的支持，為事業發展打好基礎。

豬：好運降臨，獲上司器重，可望大展拳腳 。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

有好的格局便有好的結局

《莊子‧齊物論》有云：「天地與我並生，而萬物與我為一。」意思是與天同行，調和陰陽五行，知悉自己一生五行喜忌多或少，補充調整，隨遇而安，深耕不綴。

雖則經常被人嘲諷沒有科學根據，但每件問題最開始都是迷，沒有答案，並不是找不出答案，到了慢慢研究後找到答案才叫科學。中華文化潛藏很多答案，人們因自以為是，錯失良機。

有好的開局便有好的結局，意思指做任何事情，開始一刻順順利利，可望獲得好結果。有很多公司在開幕或舉行活動前，都喜歡用一隻燒豬拜神，當主禮人用刀從豬頭切到尾時，都講由頭好到尾。中國人好講意頭，有好多實例，但不方便公開，真的不可不信。你有億萬財富也不能收買天意，一個人踏入不好大運時，就要低調應天命。

中國人對擇良辰吉日有要求，最基本是吉日不是凶日就可以，當然可以細緻一點，留意那天有否跟自己相冲或那天的日元是否有利等等。

人的本性也是自己的格局，能多做好事，就能種善因得善果，若為了滿足私欲，譁眾取竉，最終會得到不好的結局。

老子尊師講過「人法地，地法天，天法道，道法自然。」值得大家慢慢細味。