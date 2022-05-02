全家確診壓力沉重！何嘉莉放低歌手夢轉型自強

藝人何嘉莉去年翻唱自己的經典歌《兩種人》，又開騷為復出樂壇試水溫，不過今年初她突然轉投模特兒公司，簽約經理人Kim旗下，放低追逐歌手夢，決心轉型。做完演唱會之後，她確是重拾舞台熱情，找回那份滿足感，但轉型的想法無改變，她說：「覺得可以做一啲嘢，為女性發聲，支持大家，畀正面訊息。有時睇到報道，有啲女仕抵受唔住家庭壓力，終釀成慘劇。」她深深覺得在職女性不簡單，肩負的責任更多，比男人更強。

她透露新冠肺炎第五波來襲時，一家五口逐個確診，照顧家人令她飽受壓力，加速她變強人：「一路我守得好好，本身有潔癖，點知屋企逐個中，大女最先中，我堅守到最後一個，希望照顧好佢哋，屋企每日戴住口罩，洗手洗到爛。」她表示細女的新冠肺炎症狀最令她擔心：「佢發咗3日高燒及有幻覺，我都打過畀醫生和中過招嘅家長問，知道好多中招嘅小朋友會咁，發燒時發開口夢，話見到間房有Monster，瞓喺床以為自己跌，要我扶住，我心都好驚，好彩冇事。」

正面面對逆境

經歷全家染疫這半個月驚心動魄的日子，一度好迷失，情緒低落，她說：「知道自己要去釋放，唔好再鑽牛角尖，本身我都係一個多愁善感嘅人，會諗好多嘢。」她會透過時裝和畫畫從中抒發情緒，例如着一件顏色鮮艷的衫，令自己放鬆，早前報讀學習深呼吸課程，提醒自己放鬆緊張心情：「發覺自己會不自覺閉氣，依家會提醒自己要深吸呼，將壓力抒發出嚟，吸收正能量。」她指老公每日保持做運動，面對逆境十分正面。

疫下飛機「溶斷」，早前傳出Lillian任職飛機師老公Gerald Sze，受疫情影響遭公司削減一半人工，他們又要照顧分別9歲、4歲和3歲仔女，生活擔子很重，慶幸她和老公均很正面：「佢仲飛緊，一定係飛少咗，每月都返緊工嘅。以前佢飛得多啲，細路又返全日學，疫下唔同咗，大家喺屋企多咗，初時係好多爭拗。（同老公爭拗乜嘢？）好細微嘅事，可能食乜嘢，家常便飯事都會拗，大問題就冇，要互相遷就。」她覺得最感動是小朋友之間初初都多嘈交，慢慢磨合後，現在感情變得融洽。今年至今只外出吃過一餐晚飯，故母親節只留在屋企食飯慶祝，簡單平靜地過。

服裝提供：Blouses @Moiselle

髮型： Matt Chiu@Xenter Hair Salon