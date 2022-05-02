東方日報C1：余德丞離巢無綫　何廣沛臨危受捧

無綫近年鬧小生荒，連「綠葉」演員也宣告出走！余德丞昨日凌晨於毫無預兆下宣布離巢，結束8年賓主情，令人震驚！為免人才繼續流失，無綫積極「揀蟀」補位，睇中何廣沛靚仔有潛質，特別安排視后蔡思貝於新劇拱照他，實行力谷他上一線小生之位。

余德丞2018年踢足球時引發心臟問題，昏迷送院搶救，情況一度危殆，幸最終吉人天相。雖然休息一段時間後「復出」，惟原定被公司力捧的他，基於被定型為「孱仔」，工作量大不如前，只客串劇集及參演綜藝節目及主持「無綫東奧」，直至早前播出的劇集《青春不要臉》，因監製林肯堅持起用，德丞才能首嘗當「男一」滋味，其表現亦相當稱職獲讚賞，最近還入圍「全球百大帥哥2022」，不過其人氣並未帶動工作，令心灰意冷的他決定出走，昨日凌晨在個人網上頻道宣布離巢，與無綫結束8年賓主關係。

心痛牽連母親

德丞於片中除了剖白心聲，還全程直擊自己收拾個人物品情況，亦提及於無綫滿滿回憶與感受。雖然沒有代表作，但他慶幸每次都盡心盡力完成。之後話題一轉，重提昏迷入院一事，因牽連了家人，至今仍耿耿於懷！他表示當年母親被屈為他跪地點燈續命，一度想否認事件，但遭公司反對：「公司認為最好嘅回應就係唔回應，我唔明點解要咁，係啱就啱，係錯就錯！但依家咁回應，咪令其他人更多揣測。我自己做呢行冇所謂，但我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔喺呢行嘅人。」即令網民揣測這是他離巢的主因。

對於突然宣布離巢，德丞受訪時表示已考慮了一段時間，並否認健康有問題：「真係嘅話我就退休唔做啦！不過過咗去就唔使再提。（媽咪支持你？）媽咪當年都頂得住啲壓力，當然一定繼續支持我，總之有新動向再同大家講。」而監製林肯表示德丞離巢前也曾詢問他意見，大讚對方靚仔有潛質。問到可感可惜？林肯說：「世界係圓嘅，趁後生去試吓其他嘢，我哋私下係好朋友，如果將來有啱嘅工作都會合作。」至於在《青》劇演德丞女友的劉穎鏇與好兄弟丁子朗，同聲表示不知情，但會祝福對方。無綫高層樂易玲則於社交網發表感受，坦言能理解德丞決定，並送上祝福。

何廣沛獲視后拱照

無綫有感近年小生欠奉，即諗計捧接班人，睇中何廣沛外形討好，故落重注給予機會，繼《大醬園》、《食腦喪B》及《異搜店》擔正男主角後，於即將開拍《你好，我的大夫》再度孭飛，還安排視后蔡思貝拱照，顯然睇好廣沛有潛質上位。此劇是無綫繼20年前《情牽百子櫃》後再有類似劇集，思貝與廣沛青梅竹馬，長大後成為同屆中醫同學，之後再於職場上相遇。對於無綫找來視后拱照，廣沛笑住否認：「唔係嘅，平時大家喺公司成日見，合作就係首次，好期待新火花出現。（會學中醫知識？）絕對需要了解，所以等緊劇組安排。」

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