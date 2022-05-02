幫媽媽打造不同造型！六福珠寶消費券購物攻略

【特約報道】趁今個母親節，不妨善用手中的消費券，向媽媽送上珠寶首飾，表達愛意。六福珠寶誠摯推介Pt娉婷系列鉑金首飾，讓媽媽散發優雅恣意之美。

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母親節禮物窩心精選：Pt「娉婷」系列

2022全新鉑金「娉婷」系列盡展女性浪漫優雅的一面，當中「自由之翼」的款式就以飛鳥舒展翅膀的柔和姿態搭配鉑金材質，簡約折疊的線條造型讓媽媽即使在日常生活中也可以輕鬆配襯出高雅大氣的造型；而「浪漫情結」的款式則將堅韌稀有的鉑金呈現不對稱的蕾絲蝴蝶結造型，讓媽媽重拾少女浪漫感覺！

*優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

*如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權，並有權隨時修改條款及細則而毋須事先通知。