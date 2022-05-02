大肚鍾嘉欣自爆曾遭欺凌　一笑置之心態戰勝負能量

藝人鍾嘉欣依家正佗第3胎BB，身處加拿大安胎，不過佢都Keep住拍片同大家分享生活，今次佢就大講「職場欺凌」，仲想分享過往遇上嘅不如意人事，更自爆曾遭受過欺凌：「曾經遇過一啲人，令你難受、失去信心，甚至係有啲Bullying（欺凌）嘅感覺。以前唔識處理會好被影響，會係咁諗點樣解決問題、反應、對抗呢個問題，等佢唔好再傷害我。」

好在最後佢都搵到一個最好嘅方法去對付欺凌者，就係「Do nothing（乜都唔好做）」，佢以自己做例子去解釋：「好多嘢係解決唔到，遇到一個人唔鍾意你、要挑剔你，係佢自己嘅問題，唔好攬上身，呢個係佢嘅故事。你花咁多心思，你去諗辦法就係折磨自己，一定唔好咁傻。對方對你唔好、欺凌你，佢其實係好渴望得到你嘅回應，連佢自己都唔知自己咁想要，你畀咗反應佢，佢就會愈吸愈多，愈嚟愈搞你。」鍾嘉欣仲親身示範要對欺凌者「笑笑口」同唔畀反應，對方慢慢就會「冇癮」，不過都提醒大家要繼續對人好、尊重人。

鍾嘉欣續分享指自己都學咗好耐，不過佢就講到自己以前細個好唔成熟、好認真，睇嘢好執着同唔放過自己，但人生係屬於自己嘅，跟隨自己嘅心就會開心，切忌隨波逐流，太用腦思考會增加負能量：「用腦處理係唔係帶到你去好遠，如果跟隨個腦去諗嘢，我就會容易增加負能量，想同大自然一樣咁安然生活，就要用心生活係最靜態，千祈唔好心急。」