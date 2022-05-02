劉詩詩晒招牌鎖骨　工作室被插Hea爆少宣傳

內地女星劉詩詩的工作室昨日（1日）發布劉詩詩最新相片，相中的她以露肩晚裝上陣拍攝廣告，盡騷白滑香肩外，當然少不了其招牌「天鵝頸」及深邃的鎖骨，貼文中的留言：「隨手拍到的蝴蝶仙子，今日庫存！」由於照片是廣告拍攝花絮照，未有後期「加工」，故網民指這批相片更能看到她無添加的自然美，更指她是「仙氣教主」，隨時隨地都是仙氣勃發外，仍保持S形身材，十分難得！

不過，有大批網友留言對工作室表示不滿，指其他藝人的工作室勤發藝人的動態，如在每月月初會公布行程表、又或分享生活日常等，但指劉詩詩的工作室卻一直疏懶「慢半拍」，甚至十分「佛系」的未有常作更新，發文內容冇新意，更笑指以為劉詩詩已退休：「疫情當下，安全重要，但是可以線上營業啊！麻煩作為一個工作室，讓我們看到你的一點作為嗎？」、「為甚麼別家能發行程圖？」、「原來你記得密碼，我以為你跑路了！」、「沒有公開活動的話，拍點居家照營業行不行？」、「我還以為仙女已退休！」但另有網民認為劉詩詩現在的心思不是在工作上，其團隊跟她一樣「佛系」也有道理。

另外，結婚七年的劉詩詩和吳奇隆早前突然被傳婚變，雙方立即發聲澄清：「我們一直都很好」，更聲言要訴諸法律。雖然他們少合體公開現身，但日前卻以夫婦名義一起捐贈糧食給上海的獨居老人，以行動打破婚變傳言。