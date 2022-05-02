爆操女神︱陳婉衡秘授堅挺「蜜桃臀」要訣

繽FUN星網最近推出節目《爆操女神》，今集繼續由「無綫咪神」陳婉衡(Alycia)做教練，聯同繽FUN主播嘉琪一齊做全身鍛煉，並由淺入深逐一糾正大家的動作。一如首集般，Alycia會教大家兩個動作，已預告過會分享操蜜桃臀秘技的她，為免大家久等，第一個動作「Glute Bridge」便毫無保留過招畀大家。

Alycia詳細解釋臀部主要分開3大組肌肉，要成功鍛煉出一個堅挺的蜜桃臀，主要運用後面及側面的肌肉，並親身於瑜伽蓆上試範:「首先我哋要坐好個瑜伽蓆，背脊貼住個瑜伽蓆，跟住我哋用臀部嘅肌肉，將個Hip推上去，盡量Hold 2秒，盡量夾住個Pat Pat....如果覺得太簡單嘅朋友仔，有一個加難嘅版本，我哋做單腳，拎起右腳，用左腳嘅力推自己上去，做完一邊再做另外嗰邊，呢個就係普通嘅Glute Bridge同單腳嘅Glute Bridge分別。」接著便由嘉琪上場，當然平日缺乏運動量的她，起初提起臀部時未感難度，但之後換成難度高一點單腳做動作時，嘉琪已面有難色，但仍可堅持完成成組動作，最後才拋下一句:「我感覺到個Pat Pat唔係我㗎!」

接著Alycia再度上陣，示範第二組動作「Donkey Kick」、「Fire Hydrant」。首先於瑜伽蓆上把身體營造成一張枱模樣，重點是背脊要保持平坦:「跟住我哋都係分開左右腳做，左腳做先。Donkey Kick係將隻腳用腳踭發力，有咁高Kick到咁高，Kick嘅時候，個Hip係要向着前邊嘅，唔好反開嚟Kick，做完一下Donkey Kick，要做一下Fire Hydrant，向外打開90度角，咁樣為之一下，做完左邊再做右邊，每邊做7至10下就差唔多。」Alycia完成示範後，嘉琪隨即戰戰兢兢上陣，由於伊人筋骨未夠柔軟，以致大腳打開90度時非常吃力，期間笑指腳部側邊肌肉有痠痛感，幸好也能順利完成動作兩次。事後嘉琪開心地說:「我感覺到Pat Pat肌肉好似燃燒緊咁，到底要做幾耐先可以有咁靚嘅蜜桃臀呢?」Alycia認為臀部肌肉範圍大，要鍛煉成功絕對是一條很漫長的路，但也安撫大家不用灰心:「如果勤力的話，練3、4星期應該明顯有結實感嘅。」她並預告下集將分享如何練成女士們很想擁有的腹肌及馬甲線。