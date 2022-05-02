【移居台灣】就業移民「放寬」突叫停！港人移台夢落空？

台灣陸委會原定於5月1日公布，台灣將修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，放寬香港人可以「就業」定居台灣；可是近日有多名立委對此表示質疑，擔心影響國家安全，故此陸委會於4月29日表示要暫緩「放寬」政策，待整合意見及凝聚共識後，再另行公布，令不少港人頓感失望。

過去香港人主要是靠「投資」或「就學」申請移民台灣，即使是專業人才赴台工作，也只能居留，無法申請定居；但基於人道援助及吸引專業人才原因，早前台灣陸委會表示有意開放香港人「就業移民」途徑，不過申請者也必須符合以下條件：

＊專業人士、白領階級

原定的新措施，主要對象是香港的專業人才及白領一族，他們必需在台灣工作連續居留5年，才能申請定居。但如果中途失業怎辦？據知香港人未來在台灣工作，即使轉業或失業，也可以有1年的求職期；此外如在台修讀碩博士班，就學期間亦可計入規定的居留期間，可避免「斷纜」失預算。

＊5年間每年要留台半年

如前所說，原定可申請台灣定居的在台就業港人，也必需在台灣工作並連續居留5年，期間每年要在台灣居住滿183天以上，換言之有半年時間作緩衝，回港探親也沒問題。不過5年連續居留，是從公布修正後起計算，公布前即使你身在台灣已久，也不能入計。

＊收入是基本工資兩倍

除以上條件，在台就業香港人，在5年工作的最後1年，其每月收入亦要有台灣基本工資兩倍，才可申請在台定居。現時台灣每月基本工資是NT$25,250（約HK$6,818），而台灣每小時基本工資為NT$168（約HK$45），工資要賺它們雙倍，也不能說很容易，確實要看你本事。

台灣失業率是升還是降？

雖然說香港人未來在台灣就業，有機會可成功申請定居，但大前提是台灣就業情況是否理想？由於受疫情影響，台灣去年全年失業率升至3.95%，達致近7年的新高；但相比鄰近地區，台灣疫情其實已相對較輕，在去年下半年台灣失業率已持續下跌，至今年1月失業率已降至3.61%，比香港3.9%還要低；雖然在疫情下，數字未能完全反映台灣就業實況，但至少了解它不比現在的香港差。

內地出生不能定居？

網上早有傳聞，凡於內地出生或曾任香港公務員者，申請台灣定居都不獲許可；台灣當局承認，對於內地出生，或曾經任職國內黨政軍相關部門或企業職務的香港人，確會受到更深入的安全審查，但不會單純因過去身份或任職經驗，而否決港人的定居申請，而過去大部分被拒個案，其實都涉及投資營運生意失實，而且即使申請定居被拒，仍不影響他們在台居留，故不用擔心會被遣返香港。現只希望有關「放寬」政策，日後真的可生效實施，讓香港人多一個選擇。