母親節蛋糕　氹媽咪歡心

每年的母親節蛋糕，花朵和心心造型是必有，顏色也偏向粉紅和粉紫，在這個固有的定律中，各餅店或蛋糕品牌每年都加上創新的食材配搭，讓主題蛋糕變得美味和吸引，買回家給母親大人品嘗，必然更令媽咪甜到入心。

花之初心

母親節除了送康乃馨，吃得的鮮花亦分外吸引，本地品牌Smile Yogurt和Simply Pleasure以「初心」為題，於5月2日至31日分別推出主題花卉的母親節蛋糕。Smile Yogurt設計的《Lady in Red》，真身是菊花芝士黑糖蛋糕，一濃一淡猶如外剛內柔的母親。《Rose for U》玫瑰花果朱古力蛋糕，象徵清雅而不失活力的媽媽。Simply Pleasure以紅棗黑糖椰汁桂花雪芳蛋糕，分別推出配康乃馨永生花球的《My Queen》和配康乃馨鮮花的《Gentlelady》，養顏芳香。（4日前預訂）

華麗后冠

在家中，母親的地位猶如女皇一樣，聖安娜餅屋現正推出Love you Mom母親節限定蛋糕系列，最搶眼的首選「高貴皇后」，士多啤梨蛋糕上擺放了華麗的皇冠，吃完蛋糕後，母親戴上皇冠，搖身一變做皇后，用來打卡相當有氣勢。母親節系列還有鮮果甜心圈、粉紅溫馨花語、牡丹花舞和瑰麗寶盒等選擇，無論是霸氣或溫柔的媽媽都適合。由現時至5月9日，指定會員預訂其中一款蛋糕滿指定金額，可享85折優惠。（1日前預訂）

榴槤愛好者專享

來到5月，又是榴槤當造的季節，若然母親喜歡這款香氣獨特的水果，不妨考慮一下Vive Cake Boutique於現時至5月31日推出3款母親節蛋糕，用D24榴槤製作的戚風蛋糕MOM-believable，配優雅的糖花，外表清雅，入口有濃烈氣息。Perfect MOM-ent 表面有立體心心朱古力，加指定價錢可於內藏子女自訂字句，敲開後，母親可知子女的心意。Flores de Amor最特別的地方，是會隨蛋糕送上3至4款季節鮮花，如小丁、小玫瑰或Bombastic玫瑰等，讓子女發揮創意為蛋糕裝飾，客人亦可以加指定價錢，讓店員為蛋糕插上鮮花，送給媽咪，未吃已覺高興。（5日前預訂）

輕盈戚風

除了花朵，心心蛋糕是另一個受歡迎的造型。香港瑰麗酒店Butterfly Patisserie由現時至5月8日推出母親節士多啤梨戚風蛋糕，甜美的士多啤梨配北海道忌廉和鬆軟的雲呢拿戚風蛋糕，加上心心造型，輕盈富果香。與此同時，餅店於五月會推出另一款母親節特別版Natalie芋頭戚風蛋糕，每售出1個，酒店會透過指定團體為1位低收入全職母親提網上花藝課程和材料，並為難民婦女送母親節花束，酒店花店亦會為低收入全職媽女提供3個月實習期，她們更了解花藝行業。（1日前預訂）

瑰麗紫色

除粉紅色，瑰麗優雅的紫色和媽咪也很相襯。Haggen-Dazs今年以Blooming Mum」為主題，於現時供應2款母親節限定蛋糕。韾心相印是士多啤梨雪糕，表面為紫色雲石鏡面，配粉紅康乃馨裝飾。花漾蜜語由4款雪糕口味的小件蛋糕砌成圓形蛋糕狀，因應主題每件雪糕蛋糕還有花瓣裝飾，方便大家開心Share。

陳皮入饌

傳統的陳皮紅豆沙食得多，原來這個造型還可以有很多變化。香港四季酒店於5月1日至8日推出心形20年陳皮紅豆慕絲拿破崙，紅豆慕絲加入陳年陳皮，散發陣陣香氣，中西合璧有新意。另外還有心形士多啤梨忌廉蛋糕、心形栗子及雲呢拿蛋糕和玫瑰雜莓忌廉聖安娜蛋糕等，若想有更多驚喜，四季紅絲絨蛋糕連花束套裝，也是個不錯選擇。（1日前預訂）

法式清新細膩

手工烘焙麵包店Homebake今年推出了全新母親節限定Je t'aime Maman 「Love You, Mom」蛋糕系列，有Jasmine Grace茉莉花茶香拿破崙及La Rose荔枝玫瑰士多啤梨蛋糕兩款蛋糕，均以法式花園風格登場。前者屬手工限量製作款式，以品牌著名的拿破崙配以法國茉莉花忌廉融哈密瓜豆奶果凍製作而成，清新又甜而不膩；後者則選用幼滑荔枝酒及士多啤梨慕絲配以來自法國的果蓉啫喱及鬆軟海綿蛋糕炮製而成，口感清新幼滑，面層還飾上新鮮士多啤梨及紅桑子、夢幻粉紅色馬卡龍及可食用法國玫瑰乾，華麗大方。

淡淡花果香

同樣以紫色為主題的龍島，今年以「My Wonder Mom」為主題，除推出恍如巨型鑽石的璀璨花海雜錦盒，還有淡紫色的The Purest Love，茉莉花香慕絲配法國香梨蓉，和海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆一起吃，有口感又滲果香。表面有淡紫色雲石紋鏡石加羽毛造型朱古力，高貴富美感。（門市有售）

高貴酒香荔枝

主打傳統手工及優質食材製作歐陸麵包的Paper Stone Bakery，今年特別帶來全新Rosy Lychee荔枝玫瑰士多啤梨蛋糕，用上醇滑荷蘭荔枝酒軟芝士忌廉，配上士多啤梨味果蓉啫喱，再以可食用法國玫瑰乾花與粉色玫瑰朱古力點綴成夢幻蛋糕，高貴典雅；於即日至5月5日期間更有早鳥88折優惠（需3天前預訂）。

氣質媽必Like

主打高級日式蛋糕的東海堂今個母親節帶來「My Elegant Mom」蛋糕系列，以粉紅典雅禮帽造型的主題蛋糕，將媽咪高貴氣質盡現。系列有4款口味蛋糕，分別是「玫荔雅緻」的草莓玫瑰荔枝紅桑子慕絲蛋糕、「心鑽緻逸」的草莓乳酪忌廉蛋糕、「藍芝悦園」的藍莓忌廉芝士蛋糕和「芒果典漾」的香濃杧果忌廉蛋糕，於5月4日或之前仲有85折早鳥優惠添呢！

閃令令玫瑰

酒店集團旗下餅店Royal Delights由即日起至5月31日期間推出「花漾蜜語」紅絲絨草莓玫瑰蛋糕（需3天前預訂），粉紅色澤，飾上仿真度極高的玫瑰花，優雅美麗。內層是綿密的紅絲絨蛋糕，中間加入玫瑰牛油忌廉及凍乾草莓，3重口感令人回味無窮。

野玫瑰美顏

咖啡店Infiniti C不時與美妝護膚品牌Crossover，趁母親節將至，與希臘天然護膚品牌KORRES合作，秉承以天然及無化學物為產品成分的準則，設計出應節的Rosa de Rosé蛋糕。粉色蛋糕面層以玫瑰酒製作之果凍，並配以日本食用金箔點綴，猶如水晶塔般閃爍，令人心花怒放；用上了無酒精玫瑰酒及無麩質生酮蛋糕內是自家製雜莓夾心，甜而不膩。即日起至5月8日選購蛋糕，並Follow品牌IG，即可獲贈野玫瑰維他命C美白潔面泡及起泡網。