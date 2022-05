由楊紫瓊主演的荷里活科幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)可謂雙導演Dan Kwan與Daniel Scheinert寫給楊紫瓊的情書,借話題性的多元宇宙橋段,致敬她以往各套經典警匪片與武俠片,除夠怪雞與黑色幽默外,更意外地感人。電影大受好評,爛蕃茄網影評正評平均指數高達97%!

低成本的《奇》於北美上映第6周,細規模上映下票房走勢良好,累積收3,540萬美元(約2.76億港元),有機會取代阿當桑迪拿(Adam Sandler)主演的《未成大器》(Uncut Gems)成為該電影公司的最好成績作品。