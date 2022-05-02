觀眾票選最喜歡馬德鐘角色　竟然唔係《飛虎》展Sir？

藝人馬德鐘今日（2日）接受電台節目《香江暖流》訪問，節目內由觀眾票選最喜歡他飾演過的電視角色，最後《跳躍生命線》的角色獲最高票數，結果出乎他意料：「我自己最鍾意《衝上雲霄》嘅角色，我以為觀眾會鍾意我喺《飛虎》嘅角色，原來咁多人支持《跳躍生命線》，套劇攞獎真係有原因。」

另外，講到他在新劇《雙生陌生人》中一人分飾兩角，他坦言挑戰大：「拍攝時我一靜落嚟就會坐埋一邊唔出聲，因為我要休息同搞清楚個思緒，成個人拍到好錯亂，但我又要保持好清晰，加上休息時間少，所以都好傷腦細胞。拍完之後我好似失憶咁，唔記得拍過乜，係最近睇番啲片段，回憶先返嚟。」

他稱每晚收工回家只有很少時間休息及為第二天的劇本作準備，但思緒又很混亂，惟有食安眠藥令自己盡快入睡。問到若要他再一人分飾兩角，會否怕怕？他表示多年前拍攝《鳳凰四重奏》時都試過一人分飾四個角色，但角色之間不會同一場口出現，所以完全冇問題：「今次套劇經常兩個角色同時間出現，所以要重複拍好多次，花好多時間。」他指劇集今日播出，除了劇情外，觀眾也可留意拍攝與剪接，以及有否穿崩位。