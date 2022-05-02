29歲黃子韜生日宣布搞出品公司　誓打造演藝王國

內地富二代小生黃子韜今日（2日）29歲生日，本身繼承亡父開畀佢嘅娛樂公司同240億港元遺產，簽晒藝人又淨咁，搞到有聲有色，估唔到佢嘅野心不只於此，今日佢就趁生日，公開宣布佢間娛樂公司會升呢做出品公司，由搞藝人事件，直接變成出產娛樂作品，又附上新公司宣傳片，片中除大晒旗下藝人，狂Show各種潮物大顯「財」華，更大口氣講明「只是我的起點罷了」。

佢留言指自己唔係一個合格嘅偶像，不過佢都想大家可以一齊見證佢事業嘅發展同轉型：「29歲 我的願望是關於一直愛着我的你們 謝謝你們的陪伴 從未離開不管發生什麼都沒有放棄的海浪，也許我並不是一個合格的偶像，我也並沒有把自己當成一個偶像，因為一直以來我只是在用我的方式做着我的人生覺得應該做應該去努力去追逐的事情。過程不多說了。我只想讓自己看到結果，慢慢的也讓你們看到我走的每一步。今年開始龍韜正式轉為出品公司，望望龍繼續就是乾、YKYB，也會一直延續下去，這些對我來說並不是物質上的得與失，一切的一切，至今，都是信念而已。宣傳片很早就拍完了，今天分享給你們，這，只是我的起點罷了。」