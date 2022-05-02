夏日開心穿搭　必備搶Fo手袋　　

夏天，就是要繽紛和Happy！所以唔少女生都趁熱浪來襲為衣櫥換季，並一次過換上夏日包款，讓一身造型更有夏日感覺。適逢今夏袋款大玩各種夏日獨有的設計元素，例如鮮艷顏色、可口水果圖案、雪糕吊飾及透氣藤織物料等，讓女士們更加大條道理開心買袋！

水果、雪糕透心涼

在熱辣辣的夏日，最消暑享受當然是食冰凍水果和雪糕啦！美國時尚品牌Kate Spade New York的手袋設計師今季就在手袋中加入了這些可口又透心涼的元素，其中以紅色番茄為造型的手挽袋配上令面皮革後，就像從田園新鮮採摘出來；而品牌另一人氣袋款Manhattan，就在米色帆布材質打造的袋身加入番茄刺繡圖案，讓人一眼就感受到清新氣息。新系列還有一款Squeeze斜孭袋以葡萄柚為設計靈感，加上粉色設計，孭出街必能搶Fo。

來自法國的See By Chloé，今夏亦帶來多款新作。其中的ODESSA保齡球袋不但擁有寬敞的容量、彎曲的線條，更掛有雪糕吊飾，感覺時尚又消暑。加上有帆布及皮革兩款材質選擇，又搭配可拆式肩帶，一款兩用相當User-friendly。而另一款由回收牛仔布製成的TILLY背囊亦加入了菠蘿、摩天輪和雪糕等刺繡圖案，俏皮可愛得來亦百搭易襯。

七彩編織超搶眼

想讓整個打扮更夏日和有氣質，藤織手袋絕對是首選。美國袋牌COACH全新推出的稻草包袋系列，採用輕盈的立體編織物料打造，手感柔軟。除了備有大小號Tote Bag和肩包3個款式，更有米、藍、青、紅等色，以及加有士多啤梨刺繡圖案的設計。配以袋上的招牌C字金屬扣裝飾和皮革肩帶，風格清新自然，去沙灘或平日配襯也不錯。

來自日本的Beautiful People則採用天然材料「蕉麻」製作新袋，這種材質不但擁有經久耐用和輕盈的特性，幼細纖維更可編成細繩、染色及曬乾後，一根一根編織成袋。所以無論是單肩包或Tote Bag，都可以有多色選擇，令女生襯衫更輕易。除「蕉麻」袋外，品牌今季也有一系列以乙烯基管材料製成的籃子，這種仿沙灘椅材質具堅韌特質，用於手袋製作最適合不過，加上有多種繽紛色調選擇，拎住去野餐或逛街，必能引人注目。