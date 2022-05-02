平機影相唔失禮？同期5G對手仲有…

5G網絡逐漸普及，連帶5G手機也愈出愈平，部分更擁有高階拍攝功能，影相唔失禮。新到港的Redmi Note 11S 5G便是一例，中等價位卻內置5,000萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，並前置1,300萬像素鏡頭，支援1,080p高清錄影、人像、全景、慢動作及縮時攝影，滿足大部分用戶拍攝需要。

它的6.6英吋屏幕支援DCI-P3色域，提供240Hz觸控採樣率及90Hz屏幕更新率，背後AdaptiveSync技術還懂得根據觀看內容智能調整更新率，減少電池消耗量及延長續航力。處理器是中檔級數的MediaTek Dimensity 810，配合6GB RAM及128GB 儲存空間，規格不過不失，反而電池達到旗艦級數的5,000mAh就叫人驚喜，同時對應33W Pro快充，充滿100%只需一小時。此機提供午夜黑、暮光藍、星砂藍三色，即日開售，5月10日前購買送Redmi Buds 3 Lite耳機一個。

【同場加映】

高規四鏡

價位相若的5G影相機市場仲有唔少，例如日前於國內發表的Oppo K10便內建64MP主攝、8MP超廣角和2MP微距相機組合，自拍相機更達到16MP。其他規格包括天璣8000-MAX晶片、67W快充5,000mAh電池及6.59吋120Hz屏幕。此機價格為2,199人民幣，想入手可留意水貨。

超廣拍攝

若追求行貨，則可選Samsung Galaxy M33 5G，配備6.6吋TFT LCD屏幕，支援120Hz刷新率，配搭5,000mAh電池容量及25W超快速充電。相機由50MP主鏡、5MP超廣角、2MP景深及2MP微距鏡頭組成，其中超廣角視野更達到123°，美中不足是前置鏡頭只有800萬像素。此機另一特色是配備RAM Plus功能，可提供額外虛擬RAM令速度得以提升，現貨價約HK$2,300。