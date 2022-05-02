馬德鐘精神分裂兼失憶：完全唔記得拍咗咩！

由馬德鐘與陳煒主演的無綫劇集《雙生陌生人》今晚（2日）首播。一人分飾兩角的馬德鐘大考演技，作為效率高、腦筋好的律師，某天發現當年自己深愛的前度，於網上尋找與自己撞樣的人，內心泛起漣漪，而另一邊廂，長得如孖生兄弟的另一人，正遭受連環厄運陷入困境，二人關係變得複雜。

於是二人不時要「你扮我扮你」、再「我扮你扮我」，弄出笑話連連。演齡非淺的馬德鐘亦被搞到很混亂：「對調咗身份仲要扮番自己，所以拍嗰陣成日要搞清楚自己有冇錯、有冇漏嘢，做出嚟觀眾接收係咪會清晰等，係有影響到啲腦神經嘅，我唔單止精神分裂咁簡單，直頭係失咗憶，完全唔記得呢套劇拍咗啲咩。」

談到經常要自己「唱獨腳戲」，他坦言對台前幕後均是挑戰：「兩個角色好多同場，同埋好多身體接觸，所以要用比平時多三倍嘅時間去拍一個場口，仲要成日轉妝。」他又坦言十分感激「替身」袁鎮業的付出：「佢係無臉英雄，照樣好投入去演呢個角色。」除了劇情及角色「反轉再反轉」外，他說：「我哋啲搞笑戲拍得好開心，都試過笑到大家停晒喺度。呢套劇負責搞笑有兩個人，一個徐榮、一個賴慰玲，最開心快活就係見到佢哋，希望觀眾見到佢哋出現，都有呢個感覺。」