受傷先識笑？Marf搣甩「厭世臉」　笑容背後有血有淚

女團COLLAR近日推出第三首單曲《Gotta Go!》，惟因被質疑有抄襲之嫌而引起全城熱議，不過撇除抄襲疑雲，青春活力爆棚嘅MV大受好評，當中出名擁有「厭世臉」嘅人氣王Marf，罕有展現燦爛笑容，獲唔少粉絲直指另眼相看，不過原來笑容背後，Marf有苦自己知，事關拍攝當日佢因為跳得太落力，不慎發生意外受傷，跳到膝頭損晒流血，美腿「破相」，但佢全程勁淡定，完全冇驚過，最奇係一向冇表情嘅佢，反而受傷嗰陣更加好笑口，網民話睇得出佢嗰日好好心情，好享受拍攝，仲話見佢笑得咁開心就放心晒，而佢自己都話好少見到自己咁好笑容：「聽到你哋話好少見到我呢個樣，笑到咁燦爛，其實我都係。」

另外，網民繼續發起狙擊行動，炮轟作曲的江志仁（C.Y. Kong），找出多首過往由他作曲或監製、曾陷抄襲爭議的作品，包括王菲的《再見螢火蟲》、陳蕾的《妖治時代》，狠批他是樂壇毒瘤、慣性抄歌，但他繼續拒絕正面回應，只叫大家收聽動漫《盾之勇者成名錄第二季》片尾曲副歌，及電影《新天生一對》主題曲《還過得去》的副歌，似乎想暗指歌曲相似現象相當遍布。而抄襲風波連日發酵，《Gotta Go!》MV的Dislike數已升至4.2萬，粉絲心痛COLLAR慘受連累，被推出來做箭靶。