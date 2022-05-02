林子祥葉蒨文騷前騷後兩個樣　低調出巡貼地又親民

殿堂級歌手林子祥（阿Lam）及葉蒨文（Sally）在內地音樂真人騷《聲生不息》中，因屬不同隊伍，要拋開夫婦情而針鋒相對，但比賽後又回復恩愛，日前兩人趁節目的空檔期，就拍住拖撐枱腳，到情調一流的餐廳歎意大利菜，結婚26年仍然愛浪漫。

有網民在意大利餐廳門口遇見這對巨星夫妻，雖然身為天王、天后級歌手，不過作風貼地，隨身只帶同一位女性助手，亦沒要求餐廳作特別優待，和普通食客一樣在門口排隊，等候侍應員安排入座，而網民的幾歲大小女孩，疑受Sally的天后氣場所吸引，竟然自動波走到其身前要求抱抱，對突如其來的熱情小粉絲，Sally低頭和小妹妹打招呼，表現親切。

當阿Lam夫婦入座享受紅酒及牛扒餐時，網民再帶同小女孩集郵，而他們未有因受打擾而不悅，還抱起小妹妹合照，就算小朋友的腳仔擱在擺滿食物的餐枱邊，仍然笑得開懷，不過網民就覺得Sally身體比阿Lam更壯健，因她在冷氣房內只着一件短袖衫，但阿Lam由步入餐廳到食飯，全程冷衫不離身，非常注重保暖。而另一日，又有網民在食肆巧遇兩夫婦午膳食中菜，室內照戴太陽眼鏡的Sally以及都是着長袖外套的阿Lam，面對粉絲鏡頭任影唔嬲，而網民讚Sally是最靚銀髮族，皮膚緊緻，氣質過人，更有人留言看見她的銀髮後，考慮不再染髮。