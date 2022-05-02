遇上小惡魔　快感未停過

男人嘅慾望同精力都需要一定條件去引發，好似日本AV界嘅小惡魔系列班男人咁，遇上搶韁又姣到出汁嘅小惡魔，喺百般刺激之下，唔單止可以梅開二度，食埋「大三元」、「大四喜」都一樣冇問題！

酒後狂歡

喺片廠本中出品嘅《我不被視為一個男人》中，大雄出席朋友聚會，結識到倉本蓳同松本一香兩位青春活潑又可愛嘅美少女，聚會結束後大家都飲到醉醺醺，不過兩女仲意猶未盡，於是相約大雄去酒店開房一齊再飲過。不過，一入到房兩女就露出狼相，二話不說將大雄剝光豬，再刺激佢身上各個敏感點，好快大雄就抵受唔住刺激而引爆。當然兩女仲未滿足，拎出拘束道具同變身貓女郎夾攻大雄，結果大雄喺一晚之內連續爆發咗數次，真係腳都軟埋呀！

禁室縱慾

片廠癡女Heaven推出嘅《我被愛情旅館女子會叫了過來》，講述後生仔翔太喺網上見到一個叫做「愛情旅館女子會」，當中嘅女成員更主動相約男仔去酒店，翔太以為今次發達啦，於是就膽粗粗應約，結果畀佢遇到森日向子同木下日葵呢兩位青春俏佳人。上到酒店房，兩女先喺床上溫柔咁同翔太調情，仲扮晒唔小心咁引爆咗翔太之後，表示唔會介意佢太快完事，然後一齊嚟個三人共浴，呢個時候兩女施展夾擊功夫，再一次將翔太引爆！不過翔太開始發覺唔妥，因為洩完一次又一次之後，兩女好似唔想停咁，但係後悔已經太遲，因為兩女決定同翔太一直玩到第二朝！

清倉行動

喺Moodyz推出嘅《徹底不耐煩的癡女逆3P》入面，花蕾同向井藍兩位老牌小惡魔系女優聯手出擊，對一眾心甘情願畀佢哋玩弄嘅M男進行「清倉」行動！雖然以往花蕾同向井藍合作唔多，但係玩弄M男時亦顯得相當合拍，默契十足，一個刺激M男嘅下身，另一個就會請對方食波餅或鮑魚，當一男一女埋牙時，另一個則從後刺激男方嘅乳點，將其雄風完全激發起嚟！不過，一次又點能夠滿足到兩位大食癡女吖，所以佢哋又再刺激M男嚟個梅開二度，誓要將對方徹底「清倉」！

簡評

見到對方惡形惡相咁接近，都會生起戒心並作出防衛動作，而見到可愛又嬌俏嘅女仔，相信好多人都會放下戒心，但係知人口面不知心，好多表面可愛嘅女仔實際上係小惡魔，最鍾意將男人玩弄，就好似今日為大家介紹嘅作品當中班女優咁喇！喺3部作品中，本仙最鍾意倉本蓳、松本一香主演嘅《我不被視為一個男人》，因為兩位都係現時狀態最佳嘅小惡魔系女優，活力十足夠晒火氣，演出絕對唔會令人失望，加上兩女玩弄男優時花樣百出，又出動道具又扮貓女郎，令作品更加精彩。