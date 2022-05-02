Angela Sommers　人氣全能脫星

喺美國四仔界有好多嚟自唔同界別嘅索女，包括成人模特兒界、脫衣舞界以及成人直播界，而當中有一位脫星就曾經從事過以上呢三個界別，佢就係Angela Sommers，難怪被喻為全能脫星！

三棲發展

唔少脫星初出道時，為咗吸引目光，都會聲稱曾經係人氣成人模特兒、脫衣舞女郎或網紅等，演出經驗豐富，只係如果論喺於成人業界打滾得最耐，而且經驗最豐富兼人氣超勁嘅話，Angela Sommers稱第二，相信冇人敢自稱第一。

喺美國紐約出生嘅佢，本身係一位美容兼化妝師，因為經常為脫星及模特兒化妝，加上迷人美貌及玲瓏浮凸嘅身材，便吸引到成人模特兒事務所嘅注意，邀請佢加入行列，Angela Sommers坦言幾乎冇考慮過就答應，原因係當時佢喺脫衣舞俱樂部兼職跳艷舞，同時亦有做成人直播，演出經驗豐富，所以唔擔心喺鏡頭前表演，而最重要係可以有更多收入。之後佢開始向成人模特兒、脫衣舞女郎及成人女主播三棲發展，經過4年後累積到相當人氣，於是決定投身四仔界，希望可以闖出另一番事業。

累獲提名

佢嘅處女作《Glamour Solos #1》推出後，獲得極佳成績，之後佢又為Twisty演出《Riding Solo #2》及《Supermodel Solos #2》，同樣銷量理想，更喺AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出」、「最佳新人」及「最性感脫星」等多項提名，足見實力強勁。不過有趣嘅係，佢多數演出女同題材嘅作品，佢解釋原因係尚未有信心跟男優喺床上合作，故此出道初期，只係演出女同作品。

直至兩年之後，佢終於開始演出異性戀題材嘅四仔，亦因為呢個改變，加上出色嘅床技，喺AVN及XBIZ頒獎禮獲得「年度最佳脫星」嘅提名，雖然最後失落獎項，但係Angela Sommers表示證明佢嘅演出獲得四仔迷認同，另外，佢亦表示從未諗過成為脫星後，能夠獲得比以前喺成人模特兒界更好嘅成績，絕對要多謝四仔迷長久以來嘅支持。

Profile

出生地：美國紐約

身高：170cm

三圍：36D-25-36

近年Angela Sommers已將發展重心從四仔演出轉移到成人直播及社交平台上，經常開Live表演兼同粉絲交流，而作為一位資深嘅成人女主播，當然係駕輕就熟，更係吸金力超強。