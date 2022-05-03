【是日通勝】

農曆四月初三

壬寅年 甲辰月 丙辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、出行

忌：開光、作灶、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：21、24、35、37

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財富要好好管理，宜趁手頭寬裕做儲蓄計劃。

金牛座：求愛必須有自信，畏首畏尾有可能錯失良緣。

雙子座：蜜運中的人嘗到愛的滋潤，易萌生結婚念頭。

巨蟹座：很多事情要兼顧，必須沉着應對，避免出錯。

獅子座：單身者易感到失落，不妨找親朋好友訴心聲。

處女座：讓你煩惱的事出現解決曙光，感到鬆一口氣。

天秤座：事業陷入瓶頸位，工作效率差，信心受打擊。

天蠍座：收入穩定，手頭有點閒錢，長線投資可考慮。

人馬座：財運不錯，得到前輩提點，適合做理財計劃。

山羊座：保持低調，多讚賞身邊人，有助收獲好人緣。

水瓶座：事業發展崎嶇不平，要有為前途奮戰的毅力。

雙魚座：春風滿面，魅力沒法擋，謹記不要胡亂放電。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 偏財旺

（跌）狗 遇阻力

鼠：姻緣運向好，單身者易遇到不錯的對象。

牛：狀態陷低谷，謀事易碰壁，需步步為營。

虎：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

兔：受壓力煎熬，脾氣變差，易為小事動氣。

龍：未獲上司重視，加倍努力才可扭轉頹勢。

蛇：機遇不斷，事業走上正軌，可名利雙收。

馬：精力旺盛，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

羊：有能力做好每件事，但要提防壓力過大。

猴：偏財運強，投資易獲利，但要見好就收。

雞：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

狗：是日沖煞，工作不順，保持冷靜最緊要。

豬：運勢平平，事業受阻，維持現狀已不錯。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

山管人丁，也可管財

山代表人丁的興旺、人的質素及身體健康等元素。

筆者兒時聽到很多長輩講解，香港島的人比較斯文有禮，住在九龍的人就比較粗獷，其實也不無道理，原因就是與山有着莫大關連。

太平山是香港島的父母山，形狀似香爐，翠綠茂盛，給人一種溫和柔順的感覺，所以住在島上的人也謙卑有禮，待人接物也較隨和。

九龍的父母山是獅子山，帶有廉貞的屬性，五行屬火，代表剛烈暴躁，而石的形態比較岩巉鋒利，給人一種張牙舞爪的感覺，所以住在黃大仙附近一帶的人，個性也會比較暴躁。

在七、八十年代，這裏的公共屋邨更是惡名昭彰，是令人聞風喪膽的九流之地。

除了代表人丁外，山也可以看財運，香港致富的原因，就是山的形態優美，古書曰：「肥圓方正為富格，發福主財帛」，意思是帶倉帶庫的山形，容易孕育出富貴有錢人。而香港的山形，正正就有着這種特性，如果我們住的地方，對着像菠蘿包一般，圓圓的山，那就形同有個金庫，放在前面，容易會有發財的條件及機會。

但是山也有開面及背面之分，開面則有情，代表這個金庫的門為你而開。相反，自己對着山的背面，那就代表這些財運不是屬於自己的。