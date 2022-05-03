劇集播出預受靶！朱智賢悔對「燁」緣　絕不重蹈覆轍

無綫小花朱智賢（朱朱）有份演出的無綫劇集《食腦喪B》近日播出，劇中的朱朱性格硬淨，在外是女強人律師，在內是撐起整個家的長女。雖然朱朱自言本身性格軟弱，跟劇中角色相去甚遠，但事實上她比自己想像的要堅強。2年前她與人夫黎振燁因拍攝《食》劇而撻着，備受千夫所指，事業及形象插水。2年後的今天她已重新出發，敢於面對劇集播出後的輿論：「我有心理準備會有聲音，係有少少壓力，控制唔到其他人講乜，惟有自己睇開啲。（會唔會睇番套劇？）會！想睇番自己演技。我都Move On咗，做人要向前看，唔可以望番轉頭。面對唔到點喺呢行立足。」

與謝東閔感情更深厚

朱朱稱事件發生後，當下恍如世界末日，全靠做運動及看書走出情緒困局。這段期間，除了家人無條件支持外，還有男友謝東閔的默默陪伴：「佢唔係會宣之於口嘅人，但會行動上同我一齊行山、做運動，佢話做運動個人就會開心同正面啲。（感情深厚咗？）一定會，有經歷先知有幾穩固，情侶間有時為好小事就鬧交，呢件事令我覺得所有問題都只係微不足道。（反過來會唔會做到咁包容？）都會原諒對方，但可能要長啲時間去消化，佢係一個容易放下嘅人。」她稱2人現時感情穩定，但仍未有結婚計劃，希望先在事業上打拚。

經過今次事件，朱朱稱最大得着是找回以前的朱智賢：「我本身講嘢好直，入行後環境令我唔敢講嘢怕得罪人，個人好壓抑，失去自己咁，冇工作嗰段時間，做番好多自己想做嘅嘢，見多咗朋友。」除了家人與男友，她感激肯給她機會的每個人，承諾會好好珍惜，不會重複犯錯：「當然後悔，對我事業同人生影響好大，我亦因為呢個經歷而突然成長。（感情上警惕自己？）一定會，得到咁大個教訓，仲學唔識就有問題。」