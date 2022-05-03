新片轉網播照樣仆直！劉浩存慘遭全面抵制變「過街老鼠」

「謀女郎」劉浩存近期活在一片負面聲音中，面對孭飛的賀歲片慘蝕逾億港元，欲轉戰網上串流平台止蝕，網友仍然咬住唔放瘋狂狙擊，堅決唔會捧場，沒料連她代言護理品牌官網也遭殃，最終搞到要刪Po才能平息事件，認真誇張！

內地女星劉浩存出道僅1年多，孭住「恩師」張藝謀之名，資源好到不得了，處女作《一秒鐘》表現亮眼，更於《第15屆亞洲電影大獎》、《第30屆華鼎獎》勇奪「最佳新演員」，之後幾部作品擔任「女一」之餘，還夥拍內地當紮小生易烊千璽、劉昊然及影后級惠英紅，前途無可限量。

不過被睇好將於電影圈發光發亮的她，去年被爆母親早年開辦舞蹈學校期間，不慎導致一名6歲女孩癱瘓引起爭議，事後雖然已向女孩家屬賠償，但劉浩存自此成為眾矢之的，即使拍住人氣甚高的劉昊然，網民亦一樣冇面畀！其實2人合作的電影《四海》乃今年賀歲檔作品，不過基於女主角關係，票房一直滯銷，直至上月底總票房僅得5.43億人民幣（約6.47億港元），有指該片虧損分分鐘超過1.4億人民幣（約1.67億港元），而近日該片轉戰網上串流平台，還未等及上架，已被網友一面倒柴台，直指討厭劉浩存，即使男主角劉昊然很吸睛，但仍堅決不會，亦有網友跪求一個沒有劉浩存任何畫面的「潔淨」版本。

網友討論度相當熱烈，更一度打入熱搜榜，有網友更於留言區內踩多腳，爆料指劉浩存近日出任某護理品牌新生代言人，還於社交網上載一條宣傳片推介產品，當時官方亦有轉發其微博，但卻引來「大翻車」，有關方面見風頭火勢，火速把該轉發刪掉，只剩下倪妮、劉雯及華晨宇等相關的宣傳片段，事件才得以平息。至於劉浩存早前完成與惠英紅合作的電影《穿越黑暗的我》後，似乎暫未有新動向，就連社交網也甚少更新，只偶然上載一些休閒照，顯然相當清閒。